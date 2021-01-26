高盛看好今年美國GDP成長6.6% 警告三大潛在風險

高盛 (Goldman Sachs) 看好美國經濟在 2021 年反彈，不過分析師仍警告，有三大潛在風險可能干擾復甦勢頭。

鑑於對新冠疫苗和財政刺激推動消費復甦的樂觀預期，高盛此前預計，今年美國 GDP 將增長 6.6%，較市場普遍預期高出 2.5 個百分點。既使如此，以 Jan Hatzius 為首的高盛分析師警告，美國經濟復甦過程仍面臨三大主要風險。

首先，影響今年美國經濟復甦的最大風險在於，具有抗藥性的變種病毒恐迫使政府提高防疫相關支出，就算新的疫苗快速在 5 個月內獲准，消費熱潮也可能遭到延後到 2022 年。

初步證據顯示，現有疫苗確實可以抵抗英國變種病毒，對南非變種病毒的效力則有待商榷。

第二個主要風險在於，高傳染力變種病毒降低疫苗效力的可能性，恐使「群體免疫」(herd immunity) 目標更難以實現，在此情況下，消費熱潮也可能遭到延後。

最後，儘管大規模疫苗接種計畫，加上趨暖的天氣有助於降低病毒傳播，但消費者仍可能維持謹慎情緒，導致經濟延後復甦。不過，高盛分析師認為，這種風險相對有限，支出降幅應該不會太明顯。