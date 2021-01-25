先進光遭大立光控侵權並求償百億元案 台中地院判罰60萬元

先進光 (3362-TW) 遭大立光 (3008-TW) 控告侵權訴訟，有最新進展，先進光今 (25) 日主動揭露，大立光控告該公司違反著作權官司的判決，台中地方法院依違反著作權法，對先進光處以 60 萬元罰金，至於大立光要求附帶 140 億元求償，先進光表示，已被地院駁回。

先進光遭大立光控訴的官司分兩部分，第一是先進光被控侵害大立光 8 項專利權官司，2017 年 12 月 6 日智慧財產法院判決，先進光需賠償大立光 15.22 億元；隨後，大立光進一步對先進光控告違反著作權法，對先進光及 6 名員工提起刑事附帶民事求償 140 億元的訴訟。

先進光今天晚間發布重大訊息指出，台中地方法院對大立光控告先進光違反著作權法第 91 條第 1 項，擅自重製他人著作財產權等事件，依著作權法第 101 條對先進光科以 60 萬元罰金，其餘先進光遭控部分，法院判決先進光無罪。

先進光表示，另外大立光針對先進光違反著作權法官司提起的刑事附帶民事訴訟，請求先進光公司及其他 6 名員工連帶給付 140 億餘元部分，臺中地方法院則全部駁回。