個股暴漲暴跌預告泡沫？專家：股市回檔將至但牛市未完

分析師表示，某些動能個股的股價和選擇權出現投機交易，代表股市可能即將觸及高點，但經濟前景好轉和聯準會 (Fed) 持續貨幣寬鬆，意味著這波牛市還能延續一段時間。

BTIG 股票和衍生性策略部門主管 Julian Emanuel 說，某些股價大漲的個股選擇權買賣激增、交易火熱，非常類似 2000 年科技泡沫破滅之前的景況。他認為，標普 500 指數這波牛市或許有機會漲到 5047 點。

大多數策略師看好標普 500 今年上漲，但至少會發生一次回檔修正。標普 500 周一收盤上漲 0.4% 至 3855 點，CNBC 訪調分析師的中位數預測到年底可漲至 4100 點。

Emanuel 說：「我們沒有看到任何具體的跡象顯示交易觸頂，但這種波動讓我們相信情況和 1999-2000 年非常相似，任何時刻都有可能拉回 10% 至 15%。投機水準顯示散戶對前景樂觀程度是 20 年來之最，考量到股市的高估值，市場有可能出現快速而短暫的回檔。」

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 也說：「我們再度身處 1999 年。只是不知道是那一年的哪個時期。」

美銀全球策略師不認為股市泡沫將破，「就算是最泡沫的股票指數，表現也還追不上前幾波泡沫時期。那斯達克過去三年來漲了 96%，但 2000 年觸頂之前的漲幅達到 201%(之後暴跌 72%)。標普目前漲 44%，1990 年代尾聲的漲幅是 98%，MSCI 美國除外指數過去三年來大致持平，因此我們認為沒有泡沫。」

周一美股盤中，一些動能股挑起交易員的敏感神經，如電玩零售商 GameStop(GME-US) 早盤噴漲逾 140%、攀抵 159.18 美元，之後迅速下挫、摜破 70 美元，尾盤回升，收盤漲 18% 至 76.79 美元。

這檔股票是被最多美股投資人做空的目標之一，選擇權交易量是 20 日均量的三倍有餘，賣權遠超過買權。

周一盤中行情劇烈波動的股票還包括 AMC(AMC-US)，終場上漲 26%；Bed, Bath and Beyond(BBBY-US) 盤中高低點相差 50%，Nordstrom(JWN-US) 上下震盪逾 10%。

散戶大軍是帶動這波交易狂熱的重要力量，標榜不收手續費的網路交易平台在疫情期間尤其受到青睞，許多人蜂擁買進某些個股的買權選擇權，並從中獲得豐厚報酬。

Emanuel 說：「社群媒體的網路效應，放大了我們在 1999 年和 2000 年看到的情況：當沖交易者憑一己之力足以讓個股上漲。這個現象因為風險和報酬有限而加劇，並靠短天期選擇權的掩護持續進行。因此科技股和價值股在去年夏天暴衝，現在情況重演，不只大型科技股上漲，二線或三線個股也跟著漲。」

Emanuel 警告，疫情可能再度驅動市場表現，假如疫苗大規模施打並未改善疫情擴散情況，且病毒變得更棘手，第 2 季可能陷入雙底衰退。