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拜登提1.9兆美元紓困案 對沖基金：恐引爆「史詩級泡沫」

鉅亨網編譯林薏禎
拜登提1.9兆美元紓困案 對沖基金：恐創造1929年股災前環境 最終引爆「史詩級泡沫」(圖：AFP)
拜登提1.9兆美元紓困案 對沖基金：恐創造1929年股災前環境 最終引爆「史詩級泡沫」(圖：AFP)
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拜登刺激計劃支出通膨泡沫大蕭條股災

為解決新冠疫情帶來的經濟問題，拜登 (Joe Biden) 週四公布 1.9 兆美元的新刺激計劃。一家對沖基金警告，大規模支出可能重演 1929 年華爾街股災爆發前情況，造成通膨率走高，最終恐引爆史詩級的股市泡沫。

對沖基金創辦人 David Neuhauser 表示，拜登刺激計劃似乎希望能讓人民重返工作，以重現「咆哮的 20 年代”(Roaring 20′s)」，但必須注意，那段輝煌時期的後續是華爾街股災以及經濟大蕭條。

他擔心，支出計畫恐創造出類似 1929 年股市崩盤前的金融環境。

Neuhauser 表示，這筆超過 1 兆美元的龐大支出是受到過去 9 個月疫情肆虐所致，目標當然是獲得疫苗並克服疫情。然而，他認為對究竟花費多久時間才能渡過疫情難關，以及未來全球增長前景又是如何，我們仍無法完全確定。

Neuhauser 稱道：「市場正試圖搞清楚他們應該採用何種敘述，過去 9 個月內，股市幾乎維持上行走勢。我認為我們會開始看到通膨因素生成，那些最終將導致史詩級的泡沫。」

拜登週四公布規模達 1.9 兆美元的「美國救援計劃」(American rescue plan)，內含 1 兆美元的家庭救濟、4150 億美元的防疫資金，以及為中小企業提供約 4400 億美元的支持。

Neuhauser 認為，今年美國國內生產毛額 (GDP) 增長預期雖然有望達到 6%，但他表示，未來幾年內美國經濟增長將回歸正常化，以 2% 至 3% 的速度成長，但在人口高齡化及政府赤字龐大影響下，復甦之路恐怕依舊困難重重。

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