盤前財經大事搶先讀2021年01月26日

今日操盤前瞻

韓國去年第四季 GDP

日本央行 12 月利率會議紀要

美國 1 月消費者信心指數

法說會：超豐、智原、力成

除權息：中美晶

拜登將簽行政命令 加強執行「購買美國貨」計畫

美國總統拜登 (Joe Biden) 預計周一 (25 日) 簽署行政命令，加強執行「購買美國貨」(Buy American) 計畫，兌現此前的競選承諾，即振興國內製造業。閱讀全文...

白宮：拜登將以耐心處理美中關係 審視貿易關稅和中企下市政策

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一 (25 日) 說，美中處於激烈競爭關係，拜登政府希望以「耐心」處理美中關係，此外，未來計劃進行對川普執政時期的強硬政策進行跨部會審視，包括貿易關稅和中企下市命令。閱讀全文...

散戶大軍追捧台股 12 月證券劃撥存款餘額續創高

央行昨 (25) 日公布去年 12 月金融概況，M1B 年增 16.17%，為 2010 年 5 月以來高點，M2 年增 8.45%，創 2009 年 8 月以來新高，顯示資金動能無虞。此外，台股去年下半年屢創新高，散戶大軍積極進場，推升證券劃撥存款餘額衝上 2.65 兆元，續創歷史新高。閱讀全文...

去年 12 月製造業生產指數連十一紅 單月、Q4、全年同寫歷史新高

經濟部統計處昨 (25) 日公布去年 12 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳產需求回溫，12 月工業生產指數達 129.07，月增 5.22%、年增 9.9%，創歷年單月新高，其中，製造業生產指數達 131.52，月增 5.6%、年增 10.41%，為連十一紅，也助第 4 季、全年同寫歷史新高紀錄。閱讀全文...

台積電近 2 日市值蒸發逾 1 兆元 外資狂倒貨散戶奮力接

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周連 3 日創新天價後，上周五 (22 日) 股價回檔修正，昨 (25) 日賣壓再度出籠，盤中最低下挫 3.6%，跌至 626 元，終場跌 2.46%，收在 633 元，近 2 個交易日市值已蒸發逾 1 兆元；且外資連日倒貨，籌碼多由散戶接手，近 2 個交易日融資餘額大增超過 2400 張，恐遭套牢在天價高點。閱讀全文...

〈矽格收購聯測〉砸 46.2 億元收購聯測全數股權 拚 Q2 完成交易

封測廠矽格 (6257-TW) 昨 (25) 日宣布將以 1.65 億美元 (約新台幣 46.2 億元收購台灣聯測全數股權，並取得聯測位於新竹科學園區的廠房，董事長黃興陽表示，併入聯測後，可望增加 10-20 億元營收，產能也可望提升 4-5 成，但還需經濟部投審會核准，力拚今年第 2 季前完成交易。閱讀全文...

環球晶降低收購世創股權門檻至 50% 公開收購期間延長至 2/10

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 繼 22 日二度上調公開收購世創 (Siltronic AG) 收購價，達到每股 145 歐元後，公開收購案又有新變化，昨 (25) 日宣布將公開收購最低股權比例由 65% 降至 50%，公開收購期間延長至 2 月 10 日，若屆時未達成最低收購門檻，將不會提出再次收購要約。閱讀全文...