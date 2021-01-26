【統一投信】中國、印度擁三高優勢  統一大龍印基金聚焦兩強股市

彭博綜合經濟學家最新預估，今年亞洲國家經濟將大幅復甦，印度經濟成長率可望有 9.1% 高成長，居亞洲之冠，次高是中國將成長 8.3%；預估今年印度 SENSEX 指數企業獲利成長高達 40%、中國滬深 300 指數指數企業獲利成長達 33%。

外資在新興亞洲對中印也是高度青睞，買進力道最積極，本月以來買超印度股市 31 億美元，連續四個月淨流入；對中國股市透過滬深港通北向資金本月買超 486 億人民幣（約 75 億美元），連續三個月淨流入。看好中印三高優勢的投資人，不妨透過國內唯一聚焦中印股市的統一大龍印基金定期定額布局，參與股匯雙漲的投資契機。

統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，全球主要央行大規模降息與寬鬆，造就弱勢美元，預期今年熱錢將會更積極湧入新興市場，基本面最穩健、獲利成長最高的中印股市仍會是最吸金的市場，且目前中國與印度的通膨率皆在低檔，在貨幣寬鬆政策及擴大財政刺激仍有操作空間。

印度去年因疫情大封鎖，工廠關閉、人員禁止流動，導致經濟萎縮，企業獲利基期很低，即使去年第四季疫情仍嚴峻，外資已搶先進駐股市，主要即著眼於疫情趨緩後，今年反彈力道將非常強勁。受惠外資積極買超，印度 SENSEX 指數近一個月頻創歷史新高，表現出色，現正進入高檔震盪週期。

觀察各產業漲跌幅，主要以資訊科技、汽車、銀行三類股表現最佳。黃柏凱指出，印度資訊科技服務業在全球具有競爭力，主要客戶來自歐美，疫情時即是支撐股市的重心，疫後時代仍看好續強。汽車產業是疫情受害股，看好谷底反彈持續復甦；銀行在政府擴大基建與內需回溫之下，獲利前景提升，續看好。

中國股市方面，黃柏凱表示，就指數整體來看，去年表現較為平緩，展望今年，可能在基期較低之下出現超額報酬，樂觀看待第一季中國股市，聚焦公司營運穩定的產業龍頭公司，看好內需消費、工程機械、石化、醫藥、新能源汽車等。

統一大龍印基金是主題明確、利基型的亞洲股票基金，重點聚焦中國及印度股市，合計占基金持股近 60%。統一大龍印基金共榮獲六項基金獎，包括理柏獎、金鑽獎，主要獲獎期間為三年、五年，今年甫獲得 BENCHMARK《指標》2020 台灣年度基金大獎【亞洲新興市場股票 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 同級最佳】，適合看好新興亞洲的投資人，作為中長期定期定額投資標的。

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