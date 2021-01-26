美股超級財報周 五大指標判斷美股走勢

美股進入超級財報周，投信表示，投資人可從企業獲利、疫情與疫苗、利率與通膨、財政政策，以及美元走勢，來判斷行情發展趨勢。

保德信投信表示，市場趁美股財報周檢視這波利多急漲，是否真能「兌現」，導致部分市場行情出現高檔震盪，而在全球資金充裕的環境下，投資股優於債的方向不變，投資人不妨可從前述五大市場指標觀察判斷行情走勢。

保德信投信指出，雖然目前美股財報公布超過 8 成優於預期，但要注意的是，接下包括微軟、AMD、波音、蘋果、臉書、特斯拉等重量級企業即將公布財報數據，將成為左右市場行情的風向球。

在疫情與疫苗方面，則需特別留意近期全球疫情加劇，未來疫情能否控制得宜，以及否能有更多有效疫苗通過美歐官方核准上市，也將影響市場投資情緒。

至於利率與通膨數據部分，保德信投信分析，本週美國將公布核心 PCE 物價指數，目前市場預估僅為 1.3%，低於聯準會目標水準 2%，儘管近期雖然油價明顯反彈，但因疫情導致全球經濟活動仍受到限制，預期今年上半年通膨難再現。

此外，美元走勢也是左右市場的關鍵之一，保德信投信指出，近期美元指數迅速朝 91 彈升，但考量目前仍屬反彈的弱勢格局，一旦美元指數站回過去半年頸線位置約 92，則將提高風險性資產拉回盤整的機會。

瑞銀則認為，觀察美股已經公布的企業財報，網絡視頻平台 Netflix 上周公布亮麗的業績，提振成長股 及科技巨企最近的股價表現，截至上周，以市值計算，15% 標指企業已發布去年四季度業績，其中 91% 企業交出比市場預期好的「成績單」。

瑞銀預期，標指企業去年第四季盈餘下降 3% 至 5%，但實際降幅不排除更低。今年一季度盈餘已平均指向增長 2%，金融機構更估計增長接近 6%，可望鼓舞美股表現。

