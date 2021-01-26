〈歐菲光擬售廠〉證實將出售4家子公司 未揭露對象

中國觸控面板廠歐菲光傳出將出售旗下華南廠給立訊集團，消息一出，歐非光上周股價一度重挫跌停，歐菲光今 (26) 日公告澄清，截至 25 日公司及子公司並未與立訊簽署任何協議或達成任何初步意向，但歐非光證實，確實正籌劃包含華南廠在內的 4 家子公司出售事宜。

歐菲光表示，目前正籌劃出售相關子公司全部或部分資產，範圍不超過廣州得爾塔 (華南廠)、江西慧光微電子、南昌歐菲顯示科技、江西晶潤光學等 4 家子公司，不過具體交易標的範圍 (資產或股權)、對象、方式、價格仍在討論中，目前無任何實質性進展。

根據歐菲光公告內容，擬出售的 4 家子公司 2019 年總資產為人民幣 113.39 億元 (約新台幣 490 億元)，當年度營收貢獻則達人民幣 113.62 億元 (約新台幣 491 億元)，占當年度歐菲光總體營收約 2 成。

雖然歐菲光並未公告買家，但市場盛傳可能售廠給立訊集團，其中，華南廠為歐菲光 2016 年收購索尼廣州工廠，成立手機鏡頭模組事業部後，打入蘋果 (APPL-US) 供應鏈重要據點，隨著歐菲光證實將打包出售傳言，也間接證實去年遭蘋果剔除供應商名單的消息，符合立訊積極爭取蘋果訂單的策略。