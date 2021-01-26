科創股票納富時 最快2月19日宣布

周二 (26 日) 陸媒報導指出，富時羅素透露科創板股票將被納入到富時羅素全球指數。這一決定將於 3 月 22 日 (周一) 開盤生效。

據了解富時羅素將在當地時間 2 月 19 日，宣布半年度指數調整結果。屆時，符合條件的科創板股票將被納入到富時羅素全球指數。

富時羅素已在去年 11 月時就表示科創板股票的候選名單。根據富時羅素指數的編製規則，候選股票若同時進入滬股通名單，且沒有被警示等，外資可透過滬股通買入和賣出，那麼它們便可望進入富時羅素全球股票指數系列及相關衍生指數。

業內人士表示，進入滬股通的科創板股票若符合富時羅素相關指數編製條件，最快可於 3 月 22 日被納入富時羅素指標性的指數，這些股票有機會出現一波外資加碼潮。

(圖片: AFP)

不只是富時羅素，科創板股票被納入 MSCI 指標性的指數也指日可待。MSCI 之前已經表示，2019 年 11 月半年度審核時，科創板股票已可納入 MSCI 全球可投資市場指數（GIMI）。

意味著後續科創板股票如果滿足 MSCI GIMI 指數編製方法下的相關要求並進入滬股通，即可進入 MSCI 指數內。值得注意的是，之前科創板股票已經被納入 MSCI 中國全股票指數、MSCI 中國 A 股在岸指數，只是尚未納入 MSCI 的指標性指數。

1 月 22 日，滬深兩交易所分別對滬港通、深港通業務實施辦法進行修訂，自 2 月 1 日起實施。港交所也於之前公布，共有 12 檔科創板個股符合規定，將於 2 月 1 日納入滬港通，包括中微公司、睿創微納、杭可科技、瀾起科技、安集科技、康希諾、君實生物等。