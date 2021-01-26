〈美股早盤〉企業財報優預期 激勵三大指數開高 通用電氣開盤跳漲9%

美股周二 (26 日) 小幅上漲，道瓊工業指數開盤漲逾 150 點或 0.5%，那斯達克指數漲 0.4％，標普 500 指數漲 0.4％，費半跌 0.4％。

財報消息面，通用電氣 (GE-US)、嬌生 (JNJ-US) 等公司盤前公布最新財報，通用 Q4 營收、工業自由現金流均優預期，開盤漲超 9％，嬌生營收獲利表現強勁，開盤漲逾 3％。

星巴克 (SBUX-US)、微軟 (MSFT-US) 和德州儀器 (TXN-US) 將於周二盤後公布最新財報。投資人持續關注企業表現是否超出分析師預期，從而推動股市走高。

另外，在傳出將與百事可樂成立合資公司後，人造肉公司 Beyond Meat(BYND-US) 開盤跳漲逾 30%。

隨著變種病毒和疫苗短缺情況惡化，市場仍持續關注美國紓困方案的進展。美國總統拜登周一表示，願就 1.9 兆美元紓困案進行協商，但參議院民主黨人認為不太可能在 3 月中旬前通過紓困案。

除了紓困案不確定性，市場分析認為，風險情緒雖已轉好，但美國疫情嚴峻、疫情分配情況不樂觀，加上 Fed 利率決議和美國第 4 季 GDP 報告即將發布，勢必為市場帶來更多波動。

另外，國際貨幣基金 (IMF) 周二上調今年全球經濟增長預期至 5.5%，較去年 10 月預期上調 0.3 個百分點。IMF 同時警告，新一輪疫情加上變種病毒引發的風險，恐存在非常大的不確定性。

截至台北時間周二 (26 日)22 時許：

道瓊指數上漲 153.30 點或 0.50%，暫報 31113.30 點

那斯達克上漲 51.40 點或 0.38%，暫報 13687.39 點

標普 500 指數上漲 13.50 點或 0.35%，暫報 3868.86 點

費半下跌 11.84 點或 - 0.38%，暫報 3067.37 點

台積電 ADR 下跌 1.88% 至每股 128.07 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.047%

紐約輕原油上漲 0.19% 至每桶 52.87 美元

布蘭特原油上漲 0.36% 至每桶 56.08 美元

黃金上漲 0.02% 至每盎司 1855.50 美元

美元指數下跌 0.23% 至 90.165 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 9.19％，至 12.00 美元。

通用電氣周二盤前公布第 4 季營收報 219.3 億美元，年減 16%，但優於預期，調整後 EPS 則報 8 美分，低於預期的 9 美分，顯示疫情影響仍持續。

另外，通用第 4 季工業自由現金流報 43.7 億美元，遠優於執行長 Larry Culp 先前預期的至少 25 億美元。該公司預計 2021 年工業自由現金流落在 25 億美元至 45 億美元間。

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 3.19％，至 171.28 美元。

嬌生周二盤前公布第 4 季營收為 224.8 億美元，調整後 EPS 報 1.86 美元，雙雙優於 Refinitiv 預期。製藥業務為嬌生貢獻近 123 億美元的收入，年增 16%，主因為處方藥需求增加。該公司預計最快本周公布新冠疫苗的三期試驗數據。

嬌生預計，2021 年調整後 EPS 將落在 9.40 美元至 9.60 美元間，營收則落在 905 億美元至 917 億美元間。

美國運通 (AXP-US) 早盤下跌 1.83％，至 118.93 美元。

美國運通公布去年第 4 季營收報 93.51 億美元，符合預期，淨利報 14.2 億美元，調整後 EPS 為 1.76 美元，獲利雖較去年下滑，但優於市場普遍預期。

美國運通表示，疫情衝擊持卡用戶的旅行、購物、外出用餐需求，為核心的運通卡業務帶來衝擊。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 1.0％，預期 0.6%，前值 1.5%

(圖：Investing.com)

台北時間晚間 23:00 將公布里奇蒙 Fed 製造業指數，前值 19.0

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月諮商會消費者信心，預期 88.8，前值 88.6

華爾街分析：

高盛資產管理 (Goldman Sachs AM) 全球投資組合解決方案負責人 Shoqat Bunglawala 表示，對市場有利的是，經濟增長趨勢依舊強勁，且有可能轉化為利潤。在累積需求推動下，下半年經濟增長有望更加強勁。

IG 首席市場分析師 Chris Beauchamp 表示，買家和賣家間價格對拉所導致的波動還在持續，自去年 11 月以來的反彈已明顯放緩，但尚未轉向下行，多數主要指數仍在原地踏步。

Penobscot 投資管理研究主管 Colleen MacPherson 預計，要通過紓困案可能必須花費數週時間。他認為，目前國會分歧仍大，甚至可能不會通過這項計畫。

紓困案內容部分，MacPherson 認為國會在每人 1400 美元的現金上可能會有更多意見，且最低薪資不會提高至 15 美元。