美國政府帶頭支持！拜登宣布車隊全換成電動車 特斯拉漲4%

美國總統拜登周一 (25 日) 矢言將美國政府約 65 萬輛轎車與卡車車隊更換為電動車，將重點聚焦在振興汽車產業、零件美國化以及可再生能源轉型。

拜登周一簽署「購買美國貨」的行政命令後表示：「聯邦政府擁有大規模的車隊，我們將用美國工人製造的電動車來代替目前這些車輛。」

據美國總務署 (GSA) 數據顯示，2019 年美國政府擁有 64.5 萬輛汽車，截至去年 7 月，美國政府車輛中只有 3215 輛是電動汽車。

此舉意味著美國政府若要更換車隊可能需要斥資逾 200 億美元，但全面採用美國製造的電動車所費不貲且耗日費時。目前美國只有特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US)、Nissan 於美國製造電動車，福特 (F-US) 與其他車廠也計劃宣布在美設廠。

特斯拉周一收盤大漲 4% 至每股 880.80 美元，不過通用下挫 3.6%、福特跌 2%。

此外，拜登還批評目前現行美國政府採購規定，表示目前要求汽車零件至少有 5 成來自美國的門檻不夠高，計劃將提高此比率。但這也將提高更換車隊的難度。

拜登表示，更換車隊的計畫有望為美國汽車工業、汽車供應鍊和汽車基礎設施，從零件、材料到電動車充電站建設創造 100 萬個新工作。

拜登支持為消費者提供買電動車的新折扣，獎勵民眾用舊車換新電動車，並鼓勵製造業建立或改組工廠以組裝電動車和零件，誓言要建造 55 萬座電動車充電站，同時投入更多資源於再生能源研究。

汽車研究中心 (CAR) 產業、勞工與經濟副總裁 Kristin Dziczek 表示：「目前業內提供的產品很少，但是未來將釋放大量新產品，且多數都將在北美製造，幾乎每家美國廠商都會有油電混合或電動產品。」

目前尚不清楚拜登的計畫是否包括插電式油電混合車，此類汽車採用電動馬達與傳統內燃式引擎，因拜登僅表示新車隊將由「零碳排放」的電動車所組成。