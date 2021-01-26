海外投資漸熱 凱基證券複委託平台助攻投資多元配置

回顧 2020 年這充滿波瀾的一年，全球股市先是受到新冠肺炎衝擊而經歷了近十年來最劇烈的修正，隨後在各國政府大力投入資金及寬鬆政策的搶救下，全球股市迅速收復跌幅，MSCI 世界指數最終以上漲 14% 作收，不俗的績效表現吸引國內民眾除了投資台股外，同時也將目光轉向海外。凱基證券複委託平台提供投資人可無時差參與美國、香港、日本和新加坡等股市的服務，投資人可依個別需求，建立更完整的資產組合。

凱基證券說明，一般而言，國人海外投資主要是透過基金，簡單易懂，對於沒時間研究個股的投資人來說，是較容易上手的理財工具。而近年興起的複委託交易模式與台股相近，投資人可以不需持有一籃子標的，可集中資金在看好的個股上，對於有投資想法、喜歡研究個股的投資人來說，選擇可更加廣泛。

以凱基證券的複委託平台為例，投資人可參與美國、香港、日本和新加坡等地的股市，且標的涵蓋全球知名的大企業，占全球股市市值一半以上，投資人可依個別需求建立更完整的資產組合。

凱基證券強調，凱基證券複委託平台的條件單服務，可以特定價格在開盤或收盤時撮合，還可設定市價觸及特定價格時啟動委託的觸價單，提供投資人因應快速變動市場環境對策，同時，可搭配最長 30 個日曆日內有效的長效單，交易更簡易便捷。

除了股票交易，凱基證券提醒，受到國內投資人歡迎的海外債券投資，則須留意美國稅務機構對持有美國有價證券所獲取的配息按不同稅率差別扣繳，會影響投資人的配息所得，建議挑選具合格中介機構 (Qualified Intermediary, QI) 的投資機構。

凱基證券具備合格中介機構的資格，投資人透過凱基證券複委託業務投資美國市場的債券、特別股或債券 ETF，獲配美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳 30% 稅款，是投資人投資海外市場最佳選擇。