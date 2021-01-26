〈年終獎金放大術〉券商：存股投資正夯 善用定期定額理財

台股金鼠年進入倒數計時，不少人關心該如何運用年終獎金理財放大荷包，國泰證券今 (26) 日指出，建議投資人可透過長期定期定額買台股或是定期定股布局美股，進行長時間紀律投資，而永豐金證券也指出，去年豐存股平台開辦第一年吸引近 2.5 萬人加入存股行列，並呈現月月成長，反映存股需求熱絡。

國泰證券指出，國內券商都在思考如何透過碎片化的設計，讓小額投資人也能輕鬆參與台股以及國際市場，其中，台股定期定額業務就是選項之一。

據證交所統計，去年全市場台股定期定額扣款金額達 171 億元，年增 1.8 倍，而國泰證券去年台股定期定額市占率逾 30%，全年扣款金額年增率更達 4 倍以上，遠高於市場成長，客戶扣款的前三名標的分別是元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 和台積電 (2330-TW)。

永豐金證券則表示，去年是存股市場的爆發年，而豐存股平台開辦第一年，創下交易 15.6 億元紀錄，吸引近 2.5 萬人加入存股行列，社群經營也突破 24 萬人，社群結構以 25-34 歲年齡層的人居多。

其中，豐存股台股平台月月成長，12 月單月扣款筆數達 3.4 萬筆，全年總交易金額 11.8 億元，而豐存股美股自 7 月開辦以來， 12 月單月扣款筆數已達 7500 筆，半年內交易金額達 3.8 億元。

永豐金證券進一步表示，去年在疫情籠罩下，金融市場歷經重挫與強勢走高，反而激發更多年輕投資人透過數位平台、社群互動學習來參與股票投資，將持續打造與網購同樣容易的存股平台，擴展年輕客群。

國泰證則指出，台股定期定額服務目前涵蓋 78 檔個股、68 檔 ETF，以台股前 50 大市值的大型藍籌股和 MSCI 成份股為主，而美股定期定股則提供 40 檔美股、30 檔美國 ETF 和 10 檔美國特別股等，小資族多元配置資產將不再是難事。