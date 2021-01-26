〈中華電財測〉資本支出攀升至431.5億元創新高 5G相關比重逼近3成

中華電 (2412-TW) 今 (26) 日公布今年資本支出一舉攀升到 431.5 億元，較去年增加 195.5 億元，遠高於 4G 建設高峰期的 364 億元、創新高，其中 5G 相關資本支出比重已逼近 3 成，下半年將視產業競爭狀況，擴大投資。

中華電表示，為擴大 5G 建設、IDC 機房擴建、新建海纜、PSTN IP 化及 MOD 平台加速汰換等策略投資及無形資產變動，今年資本支出較去年增加；去年以 473.7 億元取得 5G 執照，因此今年取得重大資產較去年減少 268.3 億元。

中華電資本支出首次突破 400 億元大關，來到 431.5 億元，其中已向愛立信與諾基亞採購行動寬頻業務設備，金額分別為 63.4 億元、62.5 億元，總金額 125.9 億元，占整體資本支出比重近 3 成。

中華電 5G 基地台建置計畫，從 5 年提前至 3 年完成，預計今年底 5G 基地台數量將會超過 1 萬座，據了解，125.9 億元 5G 採購案已可滿足 1 萬座基地台，不過今年下半年若產業競爭加劇，不排除再增加 5G 相關投資金額。

中華電去年資本支出預算 307 億元，實際執行金額為 236 億元。回顧中華電過去資本支出，高峰期落在 2013 年的 364 億元、2014 年 326 億元，分別為 4G 競標及 4G 網路建設第一年。

董事長謝繼茂指出，5G 網路建設加速加量，將發揮最大頻寬和最佳頻段優勢，同時積極拓展 5G 企業專網，並與企業夥伴共同發展 5G 智慧應用，不僅確保 5G 品質與網速第一，並拉升行動業務營收，帶動資通訊業務成長。

海纜業務方面，中華電規劃，未來 3 年約投資百億元再建置 3 條海纜，其中一條為東南亞日本二號海纜 (SJC2)，原預計今年可完工，但受到疫情影響、韓國日前發生海上火燒船等事件影響，工程時程被迫遞延。