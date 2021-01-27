特斯拉、BMW的電池生產 獲歐盟近30億歐元金援

《彭博社》報導，歐盟為強化境內電動車生產有關的電池專案「European Battery Innovation」(簡稱 EuBatIn)，承諾向美國特斯拉 (TSLA-US) 及德國 BMW 等多家企業提供約 29 億歐元的金援。目的是為了降低對亞洲電池廠商的依賴。

歐盟委員會估計，該項金援決定將會促成三倍以上的民間投資，總投資額約上看 120 億歐元。

該計畫援助對象包含多國共 42 家企業，除了前述的特斯拉及 BMW ，也包含飛雅特克萊斯勒 (FCA) 與法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團 (PSA) 合併後誕生的全球第四大汽車公司「Stellantis」，以及瑞典電池製造商新創企業「Northvolt」等。

歐盟基於「歐洲綠色政綱」(European Green Deal)，打算在 2050 年前達成溫室氣體實質零排放的「氣候中立」(Climate Neutral) 目標，並希望在電動車電池方夠降低對於亞洲製造商的依賴。

歐盟委員會預估，歐洲電池市場將於 2025 年之前達到 2500 億歐元規模，屆時將能應付來自汽車產業的需求。

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