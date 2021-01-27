中國由美國進口136萬噸玉米 推升玉米期貨單日漲近4%

美國玉米期貨周二 (26 日) 飆升近 4%，因為對中國出口數量大增，重新燃起對美國和全球穀物供應趨緊的擔憂。

黃豆跟隨玉米走高，市場擔心巴西在收獲期間貸款問題，造成後續起步緩慢。小麥則也有供應擔憂，加上俄羅斯正式通過增加小麥出口稅，受消息面刺激走高。

CBOT 3 月玉米期貨結算價漲 20-3/4 美分，至每蒲式耳 5.32-1/4 美元。3 月黃豆合約收高 26-3/4 美分，至每蒲式耳 13.70-1/4 美元，3 月小麥合約收高 16-3/4 美分，至每蒲式耳 6.65-1/4 美元。

美國農業部稍早前確認，美國出口商向中國出售了 136 萬噸玉米，計畫於 8 月底前交付，是去年 7 月以來對中國最大的一筆玉米交易。

這是美國總統拜登上任以來，中國首次大規模購買美國大宗商品。在川普執政期間，因雙方貿易戰，對中國出口一直減緩，直到雙方簽署第一階段協議後大增。

經紀公司 R.J. O’Brien 副總裁 Rich Feltes 表示，這是典型由需求拉動市場的例子。一些分析家預計，中國 2020/21 年度玉米進口量，將超過美國農業部目前的預測值 1750 萬噸。

美國農業綜合企業 Archer-Daniels-Midland Co. 表示，這種購買熱潮將繼續下去，並預計中國對農作物的強勁進口將持續數年。公司執行長 Juan Luciano 說：「我們預計中國將進口大約 2500 萬噸玉米。」