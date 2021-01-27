台股止跌反彈10日線沒站穩 外資連4賣 三大法人賣超57.9億元

台股今 (27) 日止跌反彈，儘管權值股台積電續呈弱勢，但鴻海、聯發科強力撐盤，筆電、鴻家軍與 IC 設計等族群買氣熱絡，終場在多空交戰下，上漲 42 點，收 15701 點，可惜沒能站穩 10 日線，三大法人合計賣超 57.9 億元，外資已連四賣。

台股今日成交值略縮至 2915 億元，觀察籌碼面，外資昨天狂砍台股 288 億元後，今天再賣超 53.11 億元，為連四賣，累計 4 個交易日大舉賣超近 900 億元；投信轉為賣超 4.65 億元；自營商也賣超 0.19 億元。三大法人合計賣超 57.9 億元。

美股財報周登場，科技巨頭將陸續發布財報，市場偏向觀望，台積電 ADR 周二續挫 3%，台積電近來已遭外資連五賣、大砍超過 12.7 萬張，今日在多空交戰下，股價走勢震盪，終場小跌 0.3%，收 615 元，累計近四個交易日，台積電市值已蒸發約 1.5 兆元。

聯發科法說會今天下午登場，吸引買盤提前進場卡位，股價強漲 3%，一度站回 900 元大關。聯電同日舉行線上法說會，市場也看好第一季營運可望維持高檔水準，早盤股價漲至 56.2 元，但隨即湧現調節賣壓，終場收平盤 54.8 元。

鴻海與裕隆合資的公司鴻華先進，第一代 EVKit 電動車開放平台預計 2 月接單、4 月出貨，激勵鴻海今日股價漲逾 1%，最高來到 124.5 元，鴻家軍也受到資金追捧，廣宇、乙盛 - KY、正達強勢攻上漲停，鴻準、樺漢、建漢、台通、中揚光等泛鴻海集團股，買氣同樣強強滾。

全球疫情未見降溫跡象，國內外多家大型企業也陸續要求員工在家上班，再度掀起遠距商機，品牌大廠宏碁今日爆量登上漲停，站回所有均線，華碩同步漲逾 3%，而代工廠緯創、廣達、仁寶、和碩、英業達等，也勁揚 2-4%。