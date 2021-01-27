〈2021台股展望〉台積電高資本支出帶旺科技股 凱基上修指數高點至17500點

儘管近期台股指數再度回落至萬六關卡下整理，不過，日前最高衝上 16238 點，再寫新猷，元月行情幾乎提前達成多數法人預估的全年高點預測，凱基投顧對此指出，透過「台積電超高資本支出」和「美國製造業新訂單維持擴張」這兩項領先指標，預料可支撐本波企業獲利維持上修循環，並將今年高點由 16200 點一口氣再上修至 17500 點，認為台股震盪完後將延續多頭。

凱基投顧說明，今年台股的元月行情並非史上最強，截至 1 月 22 日止，累計最高報酬率為 10%，是 1990 年以來排名第 5，但幾乎提前達成原設定 16200 點的全年目標，反映數位經濟的延續、5G 升級、蘋果 iPhone12 銷售火熱、汽車電子化加速，以及原物料報價持續走揚等因素。

凱基投顧進一步指出，去年下半年以來，伴隨企業陸續發布優於預期的營收與財報，台股企業獲利的上修幅度已連續 4 個月較往年同期平均水準高出 0.3 個標準差，此支撐台股本波的強勁走勢，尤其透過「台積電超高資本支出」和「美國製造業新訂單維持擴張」這兩項領先指標，預料將支撐本波企業獲利維持上修循環。

凱基追蹤往年台積電資本支出和台股獲利的修正情況發現，兩者大致呈現同步，且前者更領先後者約 3-6 個月，隨著台積電於 1 月 14 日法說釋出超高資本支出目標，隱含英特爾委外商機更加明確，以及汽車應用商機的持續擴大，此將帶旺整體半導體供應鏈、科技類股，進而支撐台股獲利上修。

另一方面，美國製造業新出口訂單指數也領先預測企業獲利修正預期約 3-6 個月，截至去年 12 月，美國製造業新出口訂單指數數已連 7 個月維持擴張，等於預告至少未來 3 個月，台股企業獲利延續上修的腳步應無意外。