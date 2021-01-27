〈聯發科法說〉去年Q4飛越財測高標 純益年增134% 全年EPS 26.01元創六年新高

聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率、營益率、稅後純益率三率三升，稅後純益年增幅高達 134%，每股稅後純益 9.35 元，除了超越財測的高標 8.42 元，也改寫十年多來新猷，單季獲利更逼近 1 個股本，全年則達 26.01 元，寫六年來新高。

聯發科去年第四季營收 964.05 億元，季減 0.9%，年增 49%，毛利率 44.5%，季增 0.3 個百分點，年增 2 個百分點，營益率 15.9%，季增 0.9 個百分點，年增 6.3 個百分點，稅後純益 149.57 億元，季增 11.9%，年增 134.3%，每股稅後純益 9.35 元。

聯發科 2020 年營收達 3221.46 億元，年增 30.8%，毛利率 43.9%，年增 2 個百分點，營益率 13.4%，年增 4.2 個百分點，稅後純益 414.39 億元，年增 78.6%，每股稅後純益 26.01 元。

聯發科指出，去年第四季受惠行動運算平台、智慧型家居、成長型產品三大產品線同步成長，加上產品組合改善、營收規模放大，稅後純益達 149.57 億元，創歷史新高，每股稅後純益也達 9.36 元，創十年來新高。