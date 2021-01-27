〈博晟轉上櫃〉併購、授權雙軌並進 拚3年內轉盈

骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TE) 董事長陳德禮今 (27) 日表示，未來營運策略採併購、授權雙軌並進，預計今年併購 2 家醫材生技公司挹注營收成長，並與授權公司成立合資公司，共同開發產品，藉此降低研發費用，目標 3 年內營運由虧轉盈。

博晟旗下骨生長因子 (OIF) 平台開發出兩項產品，分別針對開放性脛骨骨折的 BiG-001 與腰椎椎體間融合的 BiG-006，其中，BiG-001 已取得美國 FDA 有條件核准執行一 / 二期臨床試驗許可；BiG-006 預計本季申請美國一 / 二期臨床試驗許可，待取得後向台灣 TFDA 申請醫療器材臨床研究許可。

陳德禮指出，骨生長因子平台目前正與海外藥廠洽談授權，目標今年可以定案，預期雙方成立合資公司後，並將旗下醫材產品授權給合資公司進行後續研發，藉此降低博晟研發費用，目標合資公司 3-5 年在香港掛牌。

陳德禮表示，博晟轉投資日本公司 Osteopharma 取得 43.28% 股權，Osteopharma 正在進行骨生長因子的骨折不癒合一 / 二期臨床試驗，預計 3 月底前完成 6 例收案，後續將追蹤 9 個月後有望進入三期試驗，若臨床試驗結果正項，有利加速產品全球授權。

併購方面，陳德禮指出，目前鎖定兩家骨科醫材相關生技公司，技術分別聚焦於幹細胞與組織相關產品，由於兩家公司產品已商業化且營業額表現不俗，若順利完成併購，有助整體營收成長。

法人認為，博晟有望借助併購與授權方式，將研究費用從目前的 1.2 億元減半，營收規模有望成長至 1.5-2 億元規模，營運有望 3 年內虧轉盈。