全球車用晶片荒 經部與晶圓代工廠達成一共識、三個方法

車用晶片大缺貨，引發德國、日本、美國等多國政府紛紛向台灣政府求助，對此，經濟部今 (27) 日邀集台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW)、世界先進 (5347-TW) 等廠商開會，部長王美花會後表示，與廠商達成一個共識、三個方法，將積極解決車用晶片問題。

王美花表示，去年上半年受疫情影響車用晶片需求，2019、2020 年有減單情形，廠商當時也有提出警告，未來要恢復供給將有困難，而後續廠商看好遠距商機需求，去年起也加強筆電、手機、電腦相關晶片供給。

隨著遠距商機需求強勁、5G 應用發酵，王美花指出，四家代工業者今都表示目前生產線滿載，呈現供不應求狀態、甚至有超載狀況發生。

王美花表示，今年與廠商達成一個共識，廠商將盡力配合政府支援車用晶片供給，以滿足美國、歐洲、日本等各國需求，具體方法則有三大項，包含拉高生產到 102%、103%，將多出來的量提供車用晶片，其次則是提高車用晶片支援率，最後則是廠商與其他客戶協調，以延後或調整訂單量來增加支援車用晶片供給。

王美花進一步表示，台灣在車用晶片扮演全球重要關鍵角色，今天與廠商討論是一個好的開始，但車用晶片短缺是長期問題，廠商也願意盡最大努力解決，但部分涉及商業談判的狀況，需要時間解決。