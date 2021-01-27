〈華科集團資源整合〉佳邦4.1億元取得信昌電子公司湖南弘電 強化電感產品發展

華新科 (2492-TW) 旗下信昌電 (6173-TW) 今 (27) 日宣布，將 100% 轉投資湖南弘電轉讓予同集團的佳邦 (6284-TW)，交易金額人民幣 9480 萬元、約新台幣 4.1 億元，預計今年 6 月底前完成所有程序並進行交割，未來信昌電可聚焦電容電阻產品，佳邦則可強化電感組合及市場能見度。

湖南弘電主要從事生產及銷售線圈、電感、變壓器等磁性元件產品，信昌電指出，湖南弘電電感產品主要是訊號端應用，與佳邦產品發展較為相近，在集團資源整合考量下，因此有此次股權轉讓案。

佳邦指出，透過子公司蘇州禾邦電子收購湖南弘電後，對外可增加電感產品組合、提高市場能見度，擴充既有客群及市占率，並強化以 IoT 為中心的汽車、支付、穿戴、通訊 5G 等產品發展。

信昌電表示，未來將鎖定 5G 基地台、車用、第三代半導體 (GaN、SiC) 發展趨勢及商機，擬聚焦於安規、高功率、高耐溫之電容、電阻及介電陶瓷粉末作為主力及核心產品。

信昌電強調，子公司股權調整後，短期內對營收及獲利無重大影響，中長期而言，可將研發、行銷業務、資金等資源聚焦於核心產品，並積極擴產投資，強化競爭力。