〈聯電法說〉產能滿載Q1營收估季增4-5%再創高 全年ASP估成長4-6%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (27) 日召開線上法說，估第一季產能利用率將達 100%，晶圓出貨量季增 2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 2-3%，毛利率估 24-26%，法人估第一季營收將季增 4-5%，再創新高；聯電並預期，今年整體 ASP 將成長 4-6%。

聯電預估，第一季晶圓出貨量將季增 2%，在 28 奈米製程貢獻提升，加上 12 吋部分製程轉換帶動下，產品組合有利，平均銷售價格 (ASP) 成長 2-3%，產能利用率 100%，較去年第四季的 99% 進一步提升。

不過，由於匯率不利因素仍存在，聯電估超過半數的營收季成長將受新台幣升值侵蝕，估毛利率約 24-26%。

展望今年，聯電共同總經理王石表示，晶圓代工價格仍有上漲空間，估今年 ASP 將成長 4-6%；對今年晶圓需求展望樂觀看待，主要動能來自智慧型手機、遠距應用及車用電子等，將帶動產能利用率維持高檔。

聯電去年第四季 28 奈米營收占比由前一季的 14%、提升至 18%，全年占比則為 14%。王石表示，目前包括 28 奈米、40 奈米等所有產能均滿載，今年 28 奈米貢獻將持續提升，營收占比可望進一步攀升至 25%。

對於車用晶片缺貨情況，王石表示，現階段產能供不應求，但優先供應車用客戶需求，盼能緩解部分壓力。