〈聯電法說〉今年資本支出大增5成達15億美元 28奈米產能將擴增20%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (27) 日召開線上法說，宣布今年資本支出將達 15 億美元，較去年大增 5 成，主要用於 28 奈米產能擴充，今年相關產能將成長 20%。

聯電今年資本支出為 15 億美元，較去年的 10 億美元大增 5 成。共同總經理王石表示，將用於滿足先進製程強勁需求，其中 15% 用於 8 吋產能、85% 用於 12 吋，主要用於 28 奈米產能擴充。

王石指出，今年整體產能將成長 3%，其中，8 吋產能因無塵室空間不足，僅能透過去瓶頸、產能優化等方式，提高整體產能，因此產能僅將增加 1%；12 吋產能則將成長 5%。

王石表示，今年 28 奈米產能將成長 20%，去年底產能約 4.53 萬片，目標今年底將達到 5.93 萬片，其中部分來自 40 奈米製程轉換，部分為新增產能。

在 28 奈米產能大幅提升下，聯電預估今年營收占比將由去年的 14%，進一步攀升至 25%，可望成為聯電營收貢獻最高的製程。

對於 8 吋產能購併，王石則說，隨著市場需求持續強勁，追求非有機成長 (inorganic growth) 是必然的，只要能提升客戶與股東權益，對於任何機會均抱持開放態度。

