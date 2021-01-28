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〈美股盤後〉Fed報憂恐慌指數飆 道瓊崩跌逾600點

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉Fed報憂恐慌指數飆 道瓊崩跌逾600點。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉Fed報憂恐慌指數飆 道瓊崩跌逾600點。(圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠病毒拜登氣候變遷空頭科技恐慌指數

聯準會 (Fed) 警告美國經濟正在放緩，波音等令人失望財報、投機性交易活動加劇，週三 (27 日) 恐慌指數飆逾 34%，美股主指全面下殺。

道瓊崩跌逾 600 點，創去年 10 月 28 日以來最糟糕的一天，標普 500 指數週三暴跌抹去今年迄今漲幅，費半慘跌逾 5%。

聯準會 (Fed) 週三宣布，維持基準利率和資產購買步伐不變，警告美國經濟正在放緩，未來經濟發展的道路不僅取決於新冠病毒，而且還將取決於疫苗接種的進展。

Fed 主席鮑爾於利率會議後招開記者會表示，隨著經濟復甦放緩，將在一段時間內不會縮減購債規模。

美國總統拜登週三簽署氣候變化的行政命令，有意打造美國為最大清潔能源出口國，領導全球應對氣候變化危機的措施。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1 億例，死亡數突破 216 萬例，美國累計確診超過 2545 萬例，累計死亡數超過 42.5 萬。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 633.87 點，或 2.05%，收 30,303.17 點。
  • 標普 500 指數下跌 96.42 點，或 2.50%，收 3,753.20 點。
  • 那斯達克指數下跌 355.47 點，或 2.61%，收 13,270.60 點。
  • 費城半導體指數下跌 156.64  點，或 5.17%，收 2,875.13 點。
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標普 11 大板塊一片血染，通訊服務、非必需消費品、醫療保健板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；臉書 (FB-US) 大跌 3.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.81%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.25%。

道瓊成分股一片哀淒。3M (MMM-US) 暴漲 6.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 4.05%；波音 (BA-US) 下跌 3.97%；默克 (MRK-US) 下跌 3.96%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 3.89%。

費半成分股成重災區。AMD (AMD-US) 暴跌 6.13%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.93%；美光 (MU-US) 暴跌 5.56%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.59%；高通 (QCOM-US) 暴跌 5.46%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.85%。

台股 ADR 同步收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.88%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 6.96%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.15%。

個股消息

散戶追捧和空頭回補之下，影音遊戲廠商 GameStop  (GME-US) 週三暴漲 134.84% 至每股 347.51 美元，連續五個交易日上揚。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登經濟團隊中，包括葉倫和其他官員正密切監控局勢，不過，這提醒人們，股市並不是衡量我們經濟健康狀況的唯一指標。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 開盤股價噴逾 200% 數度停牌，收盤跳漲 301.21% 至每股 19.90 美元

本週迎來最忙碌的財報週，微軟 (MSFT-US) 週二 盤後公布 2021 會計年度第二季 (12/31 止) 獲利和 Azure 雲端營收成長均超越分析師預期。微軟上漲 0.25% 至每股 232.90 美元

波音 (BA-US) 週三盤前公布 2020 年第 4 季營收報 153 億美元，年減 15%，但優於華爾街預期，淨虧損擴大至 84 億美元，全年淨虧損總計超過 119 億美元，其股價下跌 3.97% 至每股 194.03 美元

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.14% 至每股 864.16 美元。特斯拉週三盤後公布最新財報，每股純益 (EPS) 為 0.80 美元，遜於華爾街預期，營收為 107.4 億美元，高於華爾街預期，盤後其股價下跌逾 4%。

蘋果 (AAPL-US) 週三下跌 0.77% 至每股 142.06 美元，其股價盤後小漲 0.070%。由於 iPhone 12 強勁銷售推助，蘋果盤後公布的最新財報輕鬆超越分析師預期，營收為 1114.4 億美元，每股純益為 1.68 美元

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iPhone 12 強勁銷售推助，蘋果最新財報亮眼。(圖片：appleinsider)

經濟數據

  • 美國 12 月耐用品訂單月增率初值報 0.2％，預期 1.0%，前值 1.0%

華爾街分析

Astoria Portfolio Advisors 創始人兼 CIO John Davi 提到，市場屢創新高下，這是健康的獲利回吐。過去兩個月以來，市場發生了巨大資產融漲 (melt up)。當市場呈拋物線形上漲時，就會看到許多投資者的投機行為。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 在一份報告中表示，市場參與者帶著好奇和娛樂的心情觀察 GameStop 現象，但該股近期表現正侵蝕市場信心，並造成一些持倉錯位的現象。

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