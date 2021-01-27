高通推新汽車駕駛艙平台 擴大通用、亞馬遜合作關係
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週二 (26 日) 高通在「重新定義汽車」的主題線上活動上發布第四代 Snapdragon 汽車駕駛座平台，和針對智慧汽車的開放自動駕駛平台 Snapdragon Ride，亮相其最新創新技術。
高通汽車高級副總裁兼總經理 Nakul Duggal 週二表示，數位化駕駛艙已成為汽車製造商不斷增長的為其客戶創造獨特、差異化和品牌化體驗需求的代名詞。
高通推出第四代 Snapdragon 汽車駕駛座平台，其採用第六代 Kryo 架構 CPU，透過改善圖形、多媒體、電腦視覺和 AI 功能，使駕駛艙能夠更加了解並適應乘客的喜好。
另外，高通新推自動駕駛平台 Snapdragon Ride，該產品能支援多層級的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛 (AD) 應用功能。
高通還宣布，通用汽車 (GM-US) 新一代汽車中將會使用高通新推的第三代 Snapdragon 汽車駕駛座平台。
高通計劃將亞馬遜 (AMZN-US) Alexa Custom Assistant 結合到該汽車駕駛座平台中，可與汽車軟體開發套件 Alexa Automotive Software Development Kit 搭配使用。
高通近年來積極進入自動駕駛平台領域，有意透過物聯網、人工智慧 (AI) 和雲端運算計劃，讓汽車變得更加智慧化。高通 (QCOM-US) 週二隨大盤下滑 1.13% 至每股 162.55 美元。