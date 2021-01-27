高通推新汽車駕駛艙平台 擴大通用、亞馬遜合作關係

週二 (26 日) 高通在「重新定義汽車」的主題線上活動上發布第四代 Snapdragon 汽車駕駛座平台，和針對智慧汽車的開放自動駕駛平台 Snapdragon Ride，亮相其最新創新技術。

高通汽車高級副總裁兼總經理 Nakul Duggal 週二表示，數位化駕駛艙已成為汽車製造商不斷增長的為其客戶創造獨特、差異化和品牌化體驗需求的代名詞。

高通推出第四代 Snapdragon 汽車駕駛座平台，其採用第六代 Kryo 架構 CPU，透過改善圖形、多媒體、電腦視覺和 AI 功能，使駕駛艙能夠更加了解並適應乘客的喜好。

另外，高通新推自動駕駛平台 Snapdragon Ride，該產品能支援多層級的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛 (AD) 應用功能。

高通還宣布，通用汽車 (GM-US) 新一代汽車中將會使用高通新推的第三代 Snapdragon 汽車駕駛座平台。

高通計劃將亞馬遜 (AMZN-US) Alexa Custom Assistant 結合到該汽車駕駛座平台中，可與汽車軟體開發套件 Alexa Automotive Software Development Kit 搭配使用。

高通近年來積極進入自動駕駛平台領域，有意透過物聯網、人工智慧 (AI) 和雲端運算計劃，讓汽車變得更加智慧化。高通 (QCOM-US) 週二隨大盤下滑 1.13% 至每股 162.55 美元。