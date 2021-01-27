〈聯發科法說〉今年營收將再強勁成長、研發費用創高 一文看懂十大重點

IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，公布去年財報與今年展望，去年第四季三率三升，獲利更飛越財測，每股純益達 9.35 元，創下十年新高，今年營收將再度強勁成長，為準備下一階段動能，預計投入研發費用將達 30 億美元，寫下新高，《鉅亨網》整理出本次法說會十大重點，讓讀者一文看懂。

去年 Q4 超越財測高標 全年 EPS 26.01 元創六年新高

聯發科去年第四季毛利率、營益率、稅後純益率三率三升，稅後純益更高達 149.57 億元，年增 134%，一舉創下歷史新高，連帶拉抬每股純益達 9.35 元，超越財測高標 8.42 元，單季賺近一股本，全年則衝上 26.01 元，改寫六年來新猷。

Q1 營收維持高檔 單季首度挑戰千億元大關

聯發科受惠行動運算平台、成長型產品出貨續強，第一季營運淡季不淡，且儘管受出售奕力科技影響，以美元兌新台幣 1 比 27.9 元計算，第一季營收仍可達 964-1041 億元，季增 0-8%，年增 58-71%，單季營收將首度挑戰千億元大關。

展望 2021 年 蔡力行：今年仍是強勁成長年

執行長蔡力行指出，聯發科今年營收仍將強勁成長，並持續拓展市場，提升市占率，毛利率估可維持在 43-44%，且隨著營收規模擴大、產品組合優化，營業利益、營益率將再度大幅成長。

聯發科去年毛利率 43.9%，已連續第三年成長，營業利益達 432.19 億元，年增 91.5%，成長近一倍，去年第四季單季的營業利益也寫下歷史新高，且為連續第 12 季成長。

看新台幣匯率持續升值 衝破 28 字頭估達 27.9 元

聯發科此次法說會釋出的新台幣匯率預估，與晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 一致，預計美元兌新台幣匯率將達 27.9 元，儘管央行近期頻頻阻升，但熱錢效應下，顯現新台幣升破 28 元已成定局。

今年研發費用創新高 估達 30 億美元

聯發科去年在 5G 世代首度進入先發梯次，被外界歸功於研發費用投入，為準備下一階段成長動能，聯發科也預計，今年研發費用將達 30 億美元，創下歷史新高，期望透過建立更多技術資產，取得技術領先，將費用轉換成實質營收。

5G 手機今年估衝破 5 億支 5G 營收貢獻將首度超越 4G

聯發科預估，今年全球 5G 手機出貨將達 5 億支以上，較去年逾倍數成長，其中 60% 來自中國，40% 來自非中國地區，且因 4G、5G 通訊世代交替，去年營收貢獻已相當，今年第一季起，5G 營收就會正式超越 4G，且看好 2020-2022 年聯發科 5G 手機晶片成長率優於 10-15%。

Chromebook 今年高速成長 年增估達 6 成

聯發科看好，除了 5G 手機外，Chromebook 是另一個高速成長的市場，預計今年 Chromebook 出貨量將年增 60%，而聯發科是 Arm 架構 CPU 的領導廠商，將直接受惠，且市佔率持續增加。

遊戲機 ASIC 今年需求強 未來將進軍資料中心 ASIC 領域

聯發科今年將有數個 ASIC 專案進入量產，如遊戲機、AI 加速器等，且遊戲機今年需求很好，將持續挹注營收，同時，資料中心、消費型 ASIC 新專案也正進行中，將貢獻未來幾年營收。

併購 Intel PMIC 事業效益顯 拓展高階企業級產品

聯發科指出，近期各類產品的 PMIC 與電源零組件需求仍十分強勁，且因去年底時併購 Intel (INTC-US) 旗下子公司 Enpirion 的 PMIC 事業，可望進一步完善產品組合，往未來高階企業級產品發展。

開始準備 WiFi 7

WiFi 為物聯網產品的主要成長動能，包括高階路由器、寬頻網路與電視等，聯發科 WiFi 6 解決方案已獲全球多家筆電與 Chromebook 品牌採用，預計第一款搭載聯發科 WiFi 6 晶片的高階電競筆電，將在今年第一季發售，且聯發科也獲選為 Wi-Fi 6E 的測試平台，並已開始投入 WiFi 7 技術，為未來發展做好準備。