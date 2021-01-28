〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金連5跌；Fed聲明後 黃金電子盤走勢穩定

週三 (27 日) 交易，黃金期貨價格連續第五個交易日收低，係因美元走強壓迫美元計價的黃金期貨價格。黃金收盤後，Fed 發表貨幣聲明，黃金價格在電子盤交易僅溫和波動。

在 Fed 週三發表的聲明中，Fed 維持貨幣政策穩定，同時指出已受新冠疫情損害的經濟產業正經歷另一輪痛苦。該利率決策委員會還表示，經濟復甦速度和就業速度近幾個月已經放緩。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，Fed 這份聲明「一如預期」，「現在所有焦點都在新冠疫情上。」

電子盤交易，黃金期貨價格仍在每盎司 1844.30 美元，與週三收盤價大致持平。

ICE 美元指數上升 0.4%，在週三常規交易時間對黃金造成沉重壓力，因美元走強會削弱使用其他貨幣的投資者對黃金的興趣。

黃金時事通訊的編輯 Brien Lundin 表示，「黃金被來回推動... 美元指數走強對其不利，但 10 年期公債殖利率下降又有利黃金。這些就像是每日橫吹的風，在黃金長期上升趨勢中造成波動。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 6 美元或近 0.3%，收每盎司 1844.90 美元。

FactSet 數據顯示，目前的連 5 日走跌為繼去年 4 月 30 日以來，交易最活躍契約最長跌勢，當時為連 5 日下跌。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 5.90 美元或近 0.3%，收每盎司 1848.90 美元。該契約同為交易最活躍的契約之一。

3 月白銀期貨價格下跌 15 美分或 0.6%，最終收每盎司 25.389 美元。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，在可能提供黃金支撐力的因素中，全球新冠疫情死亡人數和確診人數未見放緩跡象就是其一。「在新冠疫情的數據出現正面報告之前，我想黃金將在這水準上持續顛簸。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格下跌 2.6%，收每盎司 1079 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.6%，收每磅 2310.50 美元。

3 月交割的銅期貨價格下跌 1.7%，收每磅 3.5575 美元。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「銅礦和工業金屬基本面漲，美國發布的經濟數據顯示本季成長強勁。」週三發布的經濟數據顯示，12 月耐久財的商業訂單連續第八個月上升。