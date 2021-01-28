去年黃金需求跌至11年新低 分析師看好今年可望自低點回彈

世界黃金協會 (World Gold Council,WGC) 周四 (28 日) 發布報告稱，疫情影響下，去年全球黃金需求降至 11 年以來最低，但有望在今年自低點回彈。

WGC 數據顯示，2020 年全球黃金需求下滑 14%，至 3759.6 公噸，為 2009 年以來首次跌破 4000 公頓。其中，金飾需求降至歷史新低，年減 34%，至 1411.6 公噸。

2020 年黃金需求降至 11 年新低，金飾銷售大幅放緩 (圖：Bloomberg)

黃金投資需求則相當可觀，大增 40%，至 1773.2 公噸，全球黃金 ETF 年度流入量高達 877.1 公噸，雖然第 4 季出現大規模淨流出，全年淨流入仍成長至少 1 倍，將總持倉量推升至 3751.5 公噸，寫下歷史新高。

WGC 表示，由於金價攀至歷史新高，加上疫情封鎖令抑制消費支出，去年的金飾需求降至歷史新低的 1411.6 公噸，年減 34%，下滑原因和印度、中國等主要市場銷售疲軟有關。

然而，WGC 市場分析師 Louise Street 認為，在中國經濟復甦以及強勁投資需求挹注下，黃金需求有望在今年反彈，但仍不足以回復至疫情爆發前水平。

截至台北時間周四下午 18 時許，2 月交割的黃金期貨價格跌 0.3%，暫報每盎司 1839.20 美元。

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