〈財報〉科林Q2營收獲利亮眼 代工廠擴大產能 料維持強勁動能

半導體設備大廠科林研發 Lam Research(LRCX-US) 週三 (27 日) 公布會計年度第二季財報優於華爾街預期，並預期由於晶片代工廠在產能限制之際大力投資新設備，公司前景將較預期強勁。

Q2 財報關鍵數據（基於 NON-GAAP）

營收：34.56 億美元 vs. 33.4 億美元 (FactSet 預測)

純益：8.692 億美元

毛利率：46.6%

營業利益：10.48 億美元

營業利益率：30.3%

非 GAAP 稀釋後 EPS：6.03 美元 vs. 5.72 美元 (FactSet 預測)

GAAP 稀釋後 EPS：5.96 美元

科林執行長 Tim Archer 表示，「 半導體長期強大需求推升晶圓製造設備的支出，科林以持續成長的紮實動力邁進 2021 年，並擴大了我們在整個市場的領導地位。」

台積電 (TSM-US) 等晶片代工廠正大力投資新設備，以滿足整個晶片產業的供應緊張狀況。

營收占比依區域區分

中國：35%

南韓：21%

台灣：17%

日本：10%

東南亞：10%

美國：4%

歐洲：3%

Q3 財測 vs. 分析師共識

調整後 EPS：6.15 美元至 6.95 美元 vs. 5.75 美元

營收：35 億美元至 39 億美元 vs. 33.2 億美元

毛利率 (non-Gaap)：45%-47%

營業利潤率：29.5%-31.5%

科林週三交易時間下跌 6.81%，盤後小跌約 0.01%，報 515 美元。

過去 12 個月，科林股價上漲 75%，勝過大盤表現。同期費半指數漲幅 56%、S&P 500 指數漲幅 16%，科技股加權的 Nasdaq 綜合指數上漲 45%。