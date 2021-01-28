〈財報〉科林Q2營收獲利亮眼 代工廠擴大產能 料維持強勁動能
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半導體設備大廠科林研發 Lam Research(LRCX-US) 週三 (27 日) 公布會計年度第二季財報優於華爾街預期，並預期由於晶片代工廠在產能限制之際大力投資新設備，公司前景將較預期強勁。
Q2 財報關鍵數據（基於 NON-GAAP）
- 營收：34.56 億美元 vs. 33.4 億美元 (FactSet 預測)
- 純益：8.692 億美元
- 毛利率：46.6%
- 營業利益：10.48 億美元
- 營業利益率：30.3%
- 非 GAAP 稀釋後 EPS：6.03 美元 vs. 5.72 美元 (FactSet 預測)
- GAAP 稀釋後 EPS：5.96 美元
科林執行長 Tim Archer 表示，「 半導體長期強大需求推升晶圓製造設備的支出，科林以持續成長的紮實動力邁進 2021 年，並擴大了我們在整個市場的領導地位。」
台積電 (TSM-US) 等晶片代工廠正大力投資新設備，以滿足整個晶片產業的供應緊張狀況。
營收占比依區域區分
- 中國：35%
- 南韓：21%
- 台灣：17%
- 日本：10%
- 東南亞：10%
- 美國：4%
- 歐洲：3%
Q3 財測 vs. 分析師共識
- 調整後 EPS：6.15 美元至 6.95 美元 vs. 5.75 美元
- 營收：35 億美元至 39 億美元 vs. 33.2 億美元
- 毛利率 (non-Gaap)：45%-47%
- 營業利潤率：29.5%-31.5%
科林週三交易時間下跌 6.81%，盤後小跌約 0.01%，報 515 美元。
過去 12 個月，科林股價上漲 75%，勝過大盤表現。同期費半指數漲幅 56%、S&P 500 指數漲幅 16%，科技股加權的 Nasdaq 綜合指數上漲 45%。