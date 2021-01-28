〈財報〉科銳Q2表現平淡 宣布今年將改名Wolfspeed 盤後重挫6%

碳化矽大廠科銳 (CREE-US) 周三 (27 日) 盤後公布的 2021 會計年度第二季財報略優於華爾街預期、財測符合預期，展望未來，科銳表示出售 LED 部門後將全力發展碳化矽，並在今年晚些時候改名為 Wolfspeed。科銳盤後挫跌逾 6%。

科銳股價日線圖 (圖: Google)

F2021 Q3 財測：

營收介於 1.27 億至 1.33 億美元，符合市場預期的 1.282 億美元

淨虧損 (GAAP) 介於 6600 萬至 7100 萬美元

預估 EPS 虧損 (GAAP) 介於 25 美分至 21 美分

科銳執行長 Gregg Lowe 於電話會議中表示，著眼於碳化矽 (SiC) 的未來發展趨勢，再加上 LED 部門的出售，將全力發展 Wolfspeed 碳化矽業務，科銳也將在今年稍後改名為 Wolfspeed。

科銳表示 2021 年資本支出將提高至 5.5 億美元，目前 Mohawk Valley 晶圓廠即將開始生產 150mm 碳化矽，上修的資本支出將加速 200 mm 碳化矽功率和射頻 (RF) 的投資，預計 2022 財年上半年新廠將會完成，屆時能提升產業競爭力。

科銳周三收盤下跌 4.16% 至 102.18 美元，盤後財報公布後股價下挫逾 6%，報 96 美元。

F2021 Q2 財報關鍵數據：

每股虧損：24 美分，優於市場預期的 25 美分

營收：年增 5% 至 1.27 億美元，優於市場預期的 1.216 億美元

淨損：8270 萬美元

Lowe 表示：「我們在第二季取得令人驕傲的業績，包含業務營收凸顯成長，突顯我們在碳化矽解決方案的動能。儘管我們仍需面對總體的挑戰，但我們仍對多個具成長性部門的未來進行投資。」

此外，為鞏固碳化矽供應鏈，Lowe 表示第二季已和碳化矽晶圓主要供應商簽署長期供應合約，簽約金額約 2.5 億美元，將能在未來幾年穩定提供客戶 150mm 碳化矽。

另一方面，Lowe 表示，去年 10 月科銳宣布將以不超過 3 億美元的價格將 LED 業務部門出售予 SMART Global Holdings (SMART-US)，該計畫已於 2021 年第一季度完成。