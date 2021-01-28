軋空行情尾聲？Palihapitiya結束GameStop倉位 盤後下挫近16%

Social Capital 創辦人、加拿大裔美國創投家 Chamath Palihapitiya 週三表示，在加入 GameStop (GME-US) 狂潮一天後，他結束了在 GameStop 的倉位。

「我今天早上結束了我的倉位，我宣布將會把我這筆本金和獲利共 50 萬美元捐出來。」他說。

Palihapitiya 還捍衛了散戶對抗華爾街對沖基金的能力。他稱華爾街批評散戶在社交媒體上團結起來軋空 GameStop 這樣的說法太虛偽，因為對沖基金才是一直試著推動股市的那一方。

Palihapitiya 週二在推特上發文說，他在推特上問了追隨者該買什麼後，他就買了價值 12.5 萬美元每股 115 美元的 GameStop 2 月看漲期權。GameStop 股票週三飆漲 134.84% 至 347.51 美元，但盤後下挫 15.97%，報 292 美元。GameStop 單就今年就飆漲 1550% 以上。

他認為，允許對沖基金放空 GameStop 140% 股票是「不負責任的」，「對普通人來說沒有意義，但對華爾街數學家來說，這就是一直在玩的遊戲，只是這場砸鍋了。」

在 GameStop 宣布 Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 加入董事會後，GameStop 本月初股價開始飆升，由於買家湧入，導致空頭不斷被逼退，不得不以當前較高的價格購股以填補借入的股票數，失去了價差，也就是所謂軋空行情。

Palihapitiya 認為，GameStop 和其他一些股票如 AMC Entertainment (AMC-US) 等熱潮不僅僅是一場交易，而是對機構的反擊。「這證明了這種散戶現象將繼續存在，wallstreetbets 論壇上有 270 萬人，我想他們與任何對沖或集合基金一樣重要。」