華爾街分析師：美未來將有更多刺激措施 投資者可逢低買入

據報導，儘管美股在 27 日下挫，但包含高盛、小摩等投行皆表示，因預計美國未來將推出更多的刺激措施，以及疫情後全球經濟復甦將提振市場，建議投資者逢低買入。

隨著寬鬆貨幣政策、超低或零利率以及新冠肺炎疫苗的推出，帶動了美股巨大的漲勢，促使全球股市的市值從去年 3 月的低點升至高達 33 兆美元，同時也引發了華爾街對於股市泡沫的擔憂。

美股在 27 日下挫，標準普爾 500 指數跌至去年 10 月以來的最大跌幅。但是，並非所有主要銀行都認為會出現泡沫。高盛 (Goldman Sachs) 首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 認為，這應該被視為新股票週期中的一種修正，而且當再次出現漲勢時，可能將由市場中更具週期性和價值的股票所主導。此外，他也預期市場將在強勁的經濟和利潤復甦中攀升。

小摩分析師 Marko Kolanovic 在給客戶的一份報告中也建議，投資者不用去理會有關股票泡沫的警告，而且應該藉由拋售的時機來買入更多股票。他表示，任何市場回調，例如由多空方重新調整布局等因素所推動的回調，都是買入的機會。

投資機構 Evercore ISI 的分析師 Rich Ross 也表示，建議投資者趁著標準普爾 500 指數大跌時買入，並表示基於目前宏觀背景看漲的情形下，以相對強弱指數 (Relative strength index) 來看，標準普爾 500 指數似乎並未超買。

花旗股票策略師 Robert Buckland 也表示，已經觸底的債券收益率存在溢價，股市仍有很大的上升空間。