電子三雄全面下殺 台股早盤一度暴跌超過320點 摜破月線

美股四大指數周三全面暴跌，台股今 (28) 日電子權值股全盤皆墨，電子三雄台積電、鴻海及聯發科同步下殺，聯電也大跌逾半根停板，台塑四寶、國泰金與富邦金等金融權值股同樣壓盤表現，指數早盤一度重挫超過 320 點，下探至 15377 點，摜破月線。

美國聯準會 (Fed) 警告美國經濟正在放緩，加上波音等財報不如市場預期、投機性交易活動加劇，恐慌指數猛飆逾 34%，美股四大指數全面下殺，道瓊崩跌超過 600 點，那斯達克指數下挫逾 350 點，費半也大跌逾 5%；台積電 ADR 重挫近 4%、聯電則大跌近 7%。

電子權值股全面下挫，相繼失守短天期均線。台積電早盤一度大跌超過 2.6%，失守 600 元大關，來到 598 元，力拚守穩月線；鴻海也大跌超過 2%，一度跌破 120 元，摜破 5 日線，拚守穩十日線；聯發科跌幅近 3%，跌破十日線；聯電早盤一度跌超過半根停板，回測 50 元整數關卡，力守月線之上。

反觀代工廠逆勢走強，和碩、廣達、英業達、緯創、仁寶及佳世達均站穩盤上。

盤面傳產權值股表現相對強勢，遠東新、寶成漲幅超過 1%，亞泥、台泥、統一、台灣大也站穩盤上。