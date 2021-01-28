空軍警報響權值股倒地 台股摜破月線崩跌285點收15415點

美股四大指數周三崩跌，亞股今 (28) 日全面走跌，台股也難逃空軍襲擊，權王台積電一度失守 600 元關卡，聯發科、聯電也未出現法說慶祝行情，電、金、傳權值幾乎全數倒地，僅大立光有撐，加權指數終場重挫 285.57 點，收 15415.88 點，摜破月線，成交值略增至 3593.29 億元。

台積電 ADR 周三重挫近 4%，今日台股現貨也面臨 600 元關卡保衛戰，早盤一度重挫近 3%，最低來到 598 元，終場跌勢略收斂至 2.2%，收 601 元，累計 4 個交易日以來，台積電市值已經蒸發 1.86 兆元。

聯發科去年第四季利表現超預期，今年第一季營收展望樂觀，單季上看千億元，外資也看好今年挑戰賺四個股本，目標價最高喊至 1200 元，但今日股價不漲反跌遭遇沉重賣壓，股價終場跌 3.1%，收 869 元。

聯電第一季稼動率達 100%，今年資本支出大增 5 成，但首季營收增幅恐遭新台幣強升侵蝕而腰斬，今日股價同樣大跌逾半根停板，早盤最低下探至 50.2 元，終場跌勢縮小，收 51.2 元。

不過，光學族群今日相對獲買盤青睞，股王大立光力抗賣壓，漲逾 1%，重返 3000 元大關，終場收 3025 元，上漲 1.6%，先進光、亨泰光強勢攻上漲停，玉晶光、今國光表現也不俗。

遠距工作、教學需求升溫，讓電腦及周邊設備再度成為市場投資人焦點，宏碁去年在美商用筆電以年增 119% 成長率優於業界平均，蟬聯前三大電腦品牌，昨天飆上漲停後，今日仍有 6.6% 的漲幅，代工廠仁寶、和碩也在盤面上表現。此外，工業電腦廠凌華逆勢跳空漲停，鎖在 60.6 元。