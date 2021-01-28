聯電首季營收遭強勢台幣侵蝕 股價一度重挫 外資仍力挺

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 第一季稼動率達 100%，且今年資本支出大增 5 成，外資普遍看好，聯電將持續受惠需求暢旺及漲價效益，目標價相繼調升至超過 60 元；不過，由於首季營收增幅恐遭新台幣強升侵蝕而腰斬，聯電今 (28) 日股價大跌逾半根停板，早盤最低下探至 50.2 元，跌幅逾 8 %，回測 50 元關卡。

歐系外資指出，聯電去年第一季公布去年資本支出金額時，較 2019 年成長 3 成，但並未影響獲利能力與 ROE 目標，即便今年資本支出金額大增，但聯電預期折舊金額將較去年下降 5%，長期來看對 ROE 目標不會有太大影響，預估聯電明年 ROE 將由 2020 年的 11%，大幅提升至 16%，維持買進評等及目標價 63 元。

美系外資則認為，聯電上調今年資本支出，但晶圓代工市場缺貨情況短期內無法緩解，聯電將持續受惠漲價效益，獲利能力也會進一步提升，維持買進評等，並將目標價由 54 元上調至 61.8 元。

日系外資指出，在當前供給吃緊的情況下，聯電認為追求非有機成長是必然的，而在產能利用率已達 100% 之下，需進一步尋求未來結構性成長的動能，「產能滿載、價格上漲後，下一步呢？」此外，外資也憂心潛在的庫存修正風險。

聯電估第一季產能利用率將達 100%，晶圓出貨量季增 2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 2-3%，毛利率估 24-26%，第一季營收可望再創新高；聯電並預期，今年整體 ASP 將成長 4-6%。

聯電並宣布今年資本支出將達 15 億美元，較去年大增 5 成，主要用於 28 奈米產能擴充，今年相關產能將成長 20%。