中菲行助網通大廠前進巴基斯坦 客製化包機再下一城

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (28) 日宣布，近期為網通設備製造大廠達成關鍵建廠計畫，在跨年連假期間沙盤推演後，客製化超大尺寸設備物流解決方案，完成安排從中國廣州經卡達杜哈至巴基斯坦拉哈爾的包機，未來將可持續爭取更多客製化專案。

法人表示，客製化物流專案具高競爭門檻和高毛利特性，在空運、海運一位難求之際，中菲行展現競爭優勢，有利後續爭取高毛利客戶。

中菲行說明，此次的客製化專案節省既有大貨機熱門航線轉陸運的 3-4 天運輸時程和成本，並高效協調當地鑑定機構與特殊包裝廠商，出具航空運輸鑑定報告與量身訂做整機打板，於短短 5 天內順利完成。

中菲行進一步說明，此次因建廠生產線的關鍵設備不同於一般貨物，需在機場收運時出具航空運輸鑑定報告，因此，除了協調平板車的裝載時程、至機場倉庫的提貨排程，並準備專業客製化的文件準備與鑑定機構的急件優先處理，有效縮短出具報告平均需 3-5 天的工作日。

而在運送過程中，由於 3 組總計費重超過 90 噸的超大尺寸生產線設備，中菲行除了應用 B777F 大貨機裝載，也協調特殊包裝廠商客製化整機打板，有效兼顧時效、成本並保障貨物安全。

中菲行強調，物流解決方案五花八門，但在非常時期中，許多物流業者可能一個都提不出來，特別是對於環環相扣的超大尺寸貨物運送，此次方案已展現集團的競爭實力。