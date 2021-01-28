庫藏股急轉彎 雙鴻: 依規定延後至農曆年後執行

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 昨日宣布擬買回 3000 張庫藏股，不過今 (28) 日凌晨公告，由於去年已辦理國內無擔保轉換公司債，按規定不予辦理庫藏股買回，短短不到 6 小時內，庫藏股政策大轉彎，對此，雙鴻回應，依規定將延後至農曆年後實施庫藏股。

雙鴻解釋，昨日公告實施庫藏股並經合作券商確認，由於國內無擔保轉換公司債去年 11 月 12 日掛牌，依照規定 3 個月內無法實施，因此，公司決議庫藏股延後至年後才會執行。

雙鴻昨日下午 6 時 48 分發出公告指出，擬自 1 月 28 日至 3 月 27 日買回庫藏股 3000 張，每股買回價格區間 215 至 345 元，買回股份總金額上限約 30.31 億元，股份將轉讓予員工。

公司在今日凌晨 12 時 43 分右上傳公告指出，因去年 11 月 12 日已辦理國內第四次無擔保轉換公司債，按照規定決議不予辦理庫藏股買回，相關內容擬提臨時董事會追認通過。

雙鴻董事會也決議，授權董事長林育申擬以 12 億元，購置土地及興建辦公大樓，但後續詳細情形仍需待交易確認後再公告。

雙鴻今年已與客戶討論筆電新機種訂單，新、舊品今年將持續放量出貨，筆電營收貢獻有望較去年成長，且英特爾將推出 Whitley 平台伺服器處理器新品，雙鴻伺服器產品也開始出貨，有助毛利率。

雙鴻也積極布局車用，聚焦自駕車系統 CPU、GPU 散熱產品，隨著產品送樣、測試完成，國際認證陸續到手，並間接打入歐美系品牌大廠，估今年下半年開始貢獻營收，初期占營收比重 2-3%，明、後年營收有望大幅增長。