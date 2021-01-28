王品釋出500名中階幹部職缺 月薪上看48K

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 啟動二度庫藏股買回自家股票，今 (28) 日再宣布，為迎接年後轉職熱潮，一口氣徵求 500 名中階幹部，開出月薪最高 48300 元、高於業界 34% ，同時，今年起調高同仁持股信託的公司提撥率，自 50% 拉高至 150%。

王品董事會已通過，將斥 7.3 億元、以每股 90-190 元的價格買回 3850 張股票轉讓同仁。

王品說明，2013 年起實施「同仁持股信託」積極推動同仁變股東，今年更將門檻降低，店長、店主廚不論職級皆可加入，且公司提撥率一舉拉高至 150%，也就是員工出 2000 元、公司會加碼出 3000 元，每個月買到時價 5000 元的王品股票，是台灣上市櫃餐飲集團中最優厚的薪酬制度。

由於王品今年鎖定火鍋、燒肉兩大品類，將開出新品牌並積極展店，因此此次大規模招募店長接班人、值班幹部，預計共將釋出中階職缺共 500 名，薪資加獎金後月薪將上看 48300 元。

其中，中階幹部需具服務業經驗，通過 3 個月考核後，起薪加上獎金月薪上看 38400 元，而曾任領班或副店長的求職者，可挑戰店長接班人，通過 8 個月培訓考核後，薪資加上獎金月薪上看 48300 元，接下來還可參加王品黑馬計畫，依個人能力決定晉升速度，一年內有望達百萬年薪。

王品強調，去年在疫情嚴峻期間，堅守零裁員、零減薪、年終照發，而除了優於業界的薪資外，福利措施如每月達成獎金、年終獎金、三節禮券、家人用餐優惠等，每年國外旅遊規劃，而符合規定的同仁可享短程旅遊全額補助。