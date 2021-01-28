〈友達展望〉車用面板市占達逾2成 持續評估海外設廠就地服務客戶

面板大廠友達 (2409-TW) 近期被點名，將應電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 赴美設廠，對此，友達董事長彭双浪今 (28) 日表示，未來產業將走向短鏈、小規模、分散式，往接近市場的生產模式發展，友達持續評估赴東南亞、歐美等地設廠的可能，看好未來車用領域發展，目前友達在車用中央 CID 面板已是全球前兩大供應商，市占約 2 成。

彭双浪表示，友達在車用布局已有 10 多年，為少量多樣產品，不針對單一客戶評論，但客戶已涵蓋美系、美系、日系、中系等一線大廠，主要以出貨「車前」產品為主，目前車用產品已占友達整體營收比重約 1 成。

彭双浪認為，車用產品因規格、信賴度要求高、新產品導入時間較長，不過隨著未來電動車發展，顯示器扮演人機介面重要角色，不只既有的中控、儀表板需要顯示器，包含後照鏡、育樂系統都將用到顯示器，未來發展空間仍大。

友達目前車載前端產品多數集中在台灣生產、後端則在廈門生產，近年也申請台商回台投資，在龍潭擴充兩條車載產線，現在台灣已具備一條龍車載生產鏈。

因應全球供應鏈短鏈趨勢，彭双浪指出，友達正評估從過去只在亞洲生產，思考赴歐美、東南亞等地設後段組裝廠，在接近客戶的地方進行交貨，具體規模、金額則還在評估中，不過現在整體面板處於缺貨狀況，短時間將以滿足客戶需求為主。

近期全球車用晶片大缺貨，車用面板方面，彭双浪表示，車用面板產能相對足夠，沒有吃緊問題，至於是否會加入鴻海 (2317-TW) 發起的 MIH 電動車聯盟，目前則還沒有收到邀請書。