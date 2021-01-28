2021年全球十大風險 「分裂的美國」列首位

全球最大政治風險顧問公司歐亞集團 (Eurasia Group) 發布 2021 年全球 10 大風險報告，認為今年最大的風險是美國政治分裂；其次為新冠疫情長期影響；第三為各國的氣候變遷政策。此外，中美角力戰場擴大、全球資訊戰、低油價問題也列入名單。

報告指出，拜登上任後，除了面對嚴峻的疫情之外，也必須努力取得國際對於美國在全球領導力方面的信心，主要原因在於，大選結束後仍有大量美國民眾對拜登當選的合法性持懷疑態度，受到民主政治運作失靈、共和黨的未來走向等等諸多問題困擾，美國的領導統御將是 2021 年全球最大的政治風險。

歐亞集團同時警告，美國的大量債務與疫苗近用差異，恐加劇財富差距與失業率，造成嚴重經濟與社會分歧。

第二大風險為新冠疫情的長期影響。疫情也留下了債務堆積如山、勞工技能錯配、社會信任度降低等後遺症，可能在多國引發動盪。而新興國家的經濟危機，可能會拖類已開發國家的復甦腳步，並大幅度降低全球增長；不平衡的經濟復甦將導致全球經濟政治的不穩定。

第三大風險為各國在氣候變遷政策上的競爭。歐盟、英國、日本、韓國和加拿大與中國皆重申碳中和目標，美國也重返氣候協定，拜登也將能發展綠能列為重要政策。

顯然因應氣候變遷的「軍備競賽」已經全面展開，意味著能源轉型已上升到產業和國家安全的高度。然而，零碳排的推動可以為私人資本創造良好的投資環境，政策將是決勝因素，若國家與集團間未取得良好平衡，恐會因利益造成大混亂。

即使川普已卸任，中美角力仍列入第四大風險。報告指出，拜登就任後將與西方國家盟友聯手，與印太國家結成共同陣線，在經濟和安全政策上抗衡中國。該作法將招致北京反彈，並針對與華盛頓合作的國家展開懲罰措施，例如去年對澳洲實施的制裁。同時北京還將對其他國家如歐盟拋出經濟誘因，以瓦解美國企圖建立的反中聯盟。

第五是全球資訊戰。這是中美科技戰的主要戰場，中國將加快推動自己的「數據主權」，美國則加強保障個資與發電廠的機密資料，另外全球其他政府也擔憂個資可能落入其他國家手中，例如美國試圖禁止中國的手機應用程式 TikTok 和微信。

第六是網路衝突問題，任何網路設備都成為駭客攻擊目標，而網路技術爆發性發展，也將為 2021 年帶來難以預測的地緣政治風險。

此外，土耳其金融危機、低油價反噬中東、歐洲進入後梅克爾時代與拉美政治與社會困境也是 2021 年需要高度關注的風險因子。