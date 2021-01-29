國會將舉行GameStop聽證會 佩洛西：股價走勢很有趣

週四 (28 日) 影音遊戲廠商 GameStop 近期連環上映「散戶割機構韭菜」戲碼，Robinhood 等平台限制 GameStop、AMC、Koss 股票、期權交易，美國國會即將對 GameStop 事件舉行聽證會且進行審查。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，國會將對 GameStop 進行審查。

GameStop (GME-US) 近期暴漲後，週四數度融斷震盪收黑。佩洛西對 GameStop 股價走勢稱：「這很有趣。」

即將上任的參議院銀行業委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週四亦表示，他計劃就美股市場現狀舉行聽證會。

近期 GameStop 的散戶割機構韭菜現象引發爭議。(圖片：AFP)

華爾街認為，近期 GameStop 的散戶割機構韭菜現象反映了市場操控和交易公平問題。

市場操控問題

馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 週四呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 介入來應對「市場操縱」問題，因為 SEC 遲遲未能為市場投機熱潮採取行動。

沃倫提到，美國需要一個對市場操縱有明確規定的 SEC，然後有能力介入並執行這些規定，目前更大的問題是 SEC 無法和不願對付市場操縱。要擁有一個健康的股票市場，SEC 必須要有警惕，他們需加倍努力。

前 SEC 執法部市場違規小組負責人、Arnold & Porter Kaye Scholer 合夥人 Daniel Hawke 稱，散戶逼空的舉措正挑戰 SEC 操縱規則的範圍。

交易公平原則

Robinhood 等平台的交易限制在 Reddit 熱門論壇 WallStreetBets 引發鄉民憤怒，用戶還對此提起訴訟，而國會議員批評這對散戶投資者帶來不公平的限制。

特斯拉執行長馬斯克稱，這是不可接受的。我們現在需要更多地了解 @RobinhoodApp 決定阻止散戶投資者購買股票，而對沖基金可以自由交易他們認為合適的股票。金融服務委員會的成員，支持必要時舉行聽證會。

民主黨眾議員 Ro Khanna 呼籲，加強監管和公平，質疑 Robinhood 等交易平台阻止個人買股的公平性。

美國眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 抨擊 Robinhood 等交易平台對 GameStop 交易限制，呼籲監管機構和國會進行嚴查。

美國國會參議院共和黨成員 Ted Cruz 認為，這看上去似乎有利於少數有錢、有影響力的人，犧牲了普通市民和普通股民的利益。