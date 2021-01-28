晶瑞光獲認證 Q2打入智慧型手機ToF供應鏈

晶瑞光今 (28) 日表示，旗下 NBPF filter(近紅外光窄波濾光片) 獲得全球國際最大 IDM/TOF 模組大廠 Golden 認證，並取得亞洲地區供應商資格，正式打入智慧型手機供應鏈中，預計第 2 季起出貨。

晶瑞光表示，主要國際 IDM/TOF 模組大廠客戶深耕 ToF(飛時測距) 領域已超過 5 年，截至目前為止在全球 ToF 出貨量已超過 10 億顆，應用逾 150 款智慧型手機上，這次獲得供應商資格，將有助進一步提升台灣桃園中壢鍍膜廠產能利用率。

晶瑞光進一步指出，耗時 2 年開發旗下 NBPF filter 產品，成功協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，到多區域偵測解決方案，可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，目前已取得逾 4 國專利技術，未來也將持續往擴增實境 (AR) 布局。

2017 年蘋果 (AAPL-US) 就透過結構光技術將 3D 感測帶進智慧型手機應用領域中，ToF 技術則進一步成為眾手機品牌接受度最廣的解決方案，根據研調機構集邦 (TrendForce) 指出，隨著 3D 感測、雷達、車用感測等需求增加，估 2025 年全球紅外線感測市場規模將達 37.9 億美元 (約新台幣 1060 億元)。