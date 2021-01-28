〈大同電動巴士〉攜工研院發表首款國產電動巴士系統 將與其他車廠合作

大同 (2371-TW) 今 (28) 日宣布，與工研院合作開發出台灣首款國產電動巴士 250kW 動力系統，已通過車輛研究測試中心 (ARTC) 性能測試，執行副總戴豐樹表示，大同電動巴士只是第一步，後續還有第二、三步，未來將與其他車廠聯繫合作。

戴豐樹表示，隨著全球走向電動車時代，各個國家都有訂出政策、目標，將汽油車轉換成電動車，因此大同開發腳步不能落後，需跟上國際。

大同歷經 3 年研發出首款國產電動巴士「250kW 動力系統」，採用馬達與驅動器整合設計，馬達最高效率 96% 以上、驅動器也超過 97%，是目前國內功率最大的電動車動力系統，也可提高車輛性能、節能省電，具備高扭力、爬坡力佳等特性，適用於一般 12 米電動巴士及 17 噸貨卡。

大同表示，250kW 動力系統可整合馬達和驅動器等軟硬體，具備自主調校能力，針對不同車款進行客製化調校設計，未來也能應用於物流車、垃圾車、資源回收車、採礦車等，目前該系統測試經驗累積超過 3000 公里，在巴士滿載情形下，爬駐坡能力達 20%，可持續 20 分鐘、時速 90km/hr 性能。

戴豐樹指出，由於車子與人命有關，耐性要高，因此相關產品需要更多測試與數據蒐集，隨著大同馬達與驅動器導入國產電動巴士，看好未來不只巴士、房車等都將電動化，大同電動巴士只是第一步，後續還有第二、三部，將來也會與國內車廠密切合作。

工研院機械與機電研究所長胡竹生表示，因應國際廢氣減排趨勢，近年許多國家紛紛投入電動車布局，臺灣也積極推動 2030 年達成公車和客運全面電動化，由於國內電動巴士動力系統長期來多從國外進口，產業面臨無國產化動力系統可用的情形，為解決此產業瓶頸，瞄準智慧運輸趨勢，盼結合機械、電子、資通訊等跨領域研發優勢，協助業者開發電動巴士國產化零組件。