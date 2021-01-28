經部提案開放特定工廠增聘7000名移工 勞動部打回票

勞動部今 (28) 日召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，對於經濟部提案，希望開放從未聘僱過移工的特定工廠登記者，也可以引進移工，初估需求約 7000 人，但諮詢小組委員考量本勞、失業率及疫情等面向，暫時不予以通過。

為有效管理未登記及低汙染的工廠，政府去年 3 月下旬實施工廠管理輔導法，原本持臨時工廠登記的製造業移工雇主，須依規定申請特定工廠登記或取得特定工廠登記，才可繼續聘僱移工，否則可廢止聘僱許可。

經濟部今天提案，對於過往未曾有聘僱移工紀錄、由臨時工廠登記轉特定工廠登記的企業，希望能予以開放引進移工，根據估算，這類工廠約有 3800 多家，開放後約增聘 7000 名移工。

不過，勞動部諮詢小組委員認為，工業局應優先輔導持特定工廠登記者轉型成為正式工廠，且依據目前本勞就業人數、失業率、疫情衝擊及美中貿易衝突等面向，加以分析及釐清，因此暫時不同意經濟部的提案。

經濟部執行特定工廠登記成效逐漸浮現，據統計，去年前 11 月新登記工廠家數達 9925 家，成長近 1.6 倍，經濟部中部辦公室推估，未來 10 年內取得特定工廠登記家數將達 4.5 萬家，預期可創造約 1 至 2 兆元的投資額。