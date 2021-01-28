騰輝-KY去年12月稅後純益年減近3成 EPS 0.47元

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (28) 日公布 2020 年 12 月稅後純益為 3300 萬元，年減 29.82%，單月每股純益為 0.47 元，主因不利匯率造成 400 多萬匯損，今年公司持續看好汽車市場回溫帶動需求。

騰輝 - KY 12 月營收 4.51 億元，為 9 個月來新高，月增 14.83%，年減 2.92%，累計 2020 年營收 48.31 億元，年減 11.41%；騰輝 - KY 2020 年第四季營收 12.06 億元，季增 5.3%，年減 16.26%。

騰輝 - KY 主管指出，今年已確認汽車市場顯著回溫，除一般汽車電子板訂單陸續回流，也開發特斯拉之外電動車客戶，在未來電動車趨勢下，油電混合車與電動車相關電子終端應用營收將大幅增加。

騰輝 - KY 獲利主要來源之一的散熱鋁基板訂單也明顯成長，陸續開發多家新終端客戶及新應用，包含中國電動車銷售冠軍通用五菱宏光 Mini 等，金屬基板銷售屢創新高。

此外，騰輝 - KY 在大陸市場經營多年，憑藉過往在汽車市場的扎根，去年陸續取得多家 PCB 客戶認可，已從年底開始放量增加出貨，今年將可提高電動車營收比重，業績成長可望超過預期。

騰輝 - KY 主管指出，大陸電動車新能源應用及汽車 LED 頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量持續增加。受惠車用電子等需求逐漸回溫，散熱材料等應用材料訂單逐步成長。

展望 2021 年，騰輝更專注利基於高毛利產品，經過產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，加上滲透日本車燈市場，未來成長可期。

騰輝 - KY 2021 年規劃資本支出為 500 萬美元，約 1.4 億元新台幣，主要用於 5G 高頻高速材料的開發。

騰輝 - KY 2020 年前三季稅後純益 3 億元，年減 17.51%，每股純益為 4.24 元。