護國群山撐台股 謝金河看好聯電未來格局不輸台積電

財信傳媒集團董事長謝金河指出，台股一直以來由台積電 (2330-TW) 獨撑大局，被市場視為「一個人的武林」，但近來蛻變為「護國群山」，除了聯發科 (2454-TW) 法說端出令人驚艷的成績單，晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 營運更是出現重要的質變與量變，今年 EPS 可能從 3 元起跳，未來格局將不輸台積電。

聯發科昨日法說會報喜，去年第四季毛利率、營益率、稅後純益率三率三升，稅後純益高達 149.57 億元，年增 134%，一舉創下歷史新高，連帶拉抬每股純益達 9.35 元，超越財測高標 8.42 元，單季賺近一股本，全年則衝上 26.01 元，改寫六年來新猷。

謝金河指出，聯電第四季財報更令市場驚喜，第四季營收 452.96 億元，季增 0.95%、年增 8.23%，稅後純益 112 億元，季增 22.3%，每股純益 0.92 元，這比市場預期的 0.4-0.5 元高出許多，全年每股純益 2.42 元，創近 20 年新高。聯電這兩年毛利率已從 11% 左右，大幅拉升至近 24%，這是相當重要的質變與量變。

近來歐美日紛紛對台灣施壓，希望晶圓代工廠能增加量產解決車用半導體缺貨的問題。謝金河表示，車用半導體以 8 吋廠成熟製程為主，近年聯電明瞭在先進製程上無法成為台積電的對手，於是回頭鞏固成熟製程，也不再投資新的晶圓廠，資本支出與折舊下滑，稅後純益逐季走高，毛利率也逐步拉高。

以當前成熟製程吃緊的狀況來看，謝金河認為，今年聯電的 EPS 很可能從 3 元起跳，未來格局與成長空間可能不輸台積電。若聯電今年配息拉高 1 倍至 1.6 元，股價反應 20 倍到 30 倍的本益比，聯電市值挑戰新台幣 1 兆元，那麼股價就可能有 80 元的潛力，農曆年後的表現值得期待。

謝金河表示，經過這場法說會，應該會有愈來愈多的外資機構調高聯電目標價，從一個人武林到護國群山效應，台股的基本面良好，第四季全體上市櫃公司獲利可能令人驚嘆。