台股創新高 金融三業去年合計稅前大賺6757億元

金管會今 (28) 日公布去年金融業獲利表現，受惠於台股屢創新高且交易量大增，讓保險業與證券業雨露均霑獲利創新高，僅銀行業獲利逆勢衰退 13%，但所幸有證券與保險業彌補，累計三大金融產業去 (2020) 年稅前盈餘共 6757 億元，較前年增加 6.5%。

根據金管會公布，金融三業中僅本國銀行去年獲利衰退，去年稅前盈餘共 3127 億元，較前年減少 13%；至於證券、期貨與投信則受惠於台股價量俱揚，帶動證券三業去年獲利同步創 9 年來新高。

其中，券商去年稅前盈餘約 658 億元，較前年增加 224 億元年增 51%；投信業去年稅前盈餘 109 億元、年增 20%，期貨業前年稅前盈餘約 50 億元、年增 17%，證券三業去年獲利同步創近 9 年來新高。

另外，保險業去年稅前盈餘共 2231 億元，同樣受惠股市多頭挹注投資收益，其中壽險業去年投資收益較前年增加 830 億元，獲利年增幅達 30.7%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，包括銀行、證券與保險等金融三業去年獲利表現，僅銀行逆勢衰退，原因除與全球央行降息，銀行利差縮水有關外，還包括新台幣升值導致海外資產出現匯損，加上投資收益也較前年縮水，三大因素加總導致本國銀行去年獲利較前年衰退。