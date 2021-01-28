〈久陽多角化佈局〉三大事業錢景俏 全年業績估翻倍

台鋼集團旗下久陽 (5011-TW) 董事長孫正強今 (28) 日表示，經歷 2 年多角化佈局，今年在環保、能源等佈局陸續發酵，運輸也拓展集團外的客戶，在鋼鐵本業回溫下，營運展望樂觀，法人估，久陽全年營收將成長 1 倍以上，獲利也可望顯著躍升。

久陽目前環保業務由子公司榮福以及台鋼環保主導，孫正強指出，榮福除了既有的新竹標案外，在去年到今年也相繼拿下彰化溪州以及台東縣的標案，據悉，榮福目前在手標案金額約 7-8 億元，其中約 5 億元預計 1 年半內陸續認列。

孫正強表示，榮福目前也持續參與多個標案競標，其中彰化溪州新的標案預計 6 月開標，標案潛在金額 40-50 億元，目前榮福透過協助及搭配中油公司人員共同操作該廠，提早深入瞭解實際操作現況及設備運轉情形，也與民間單位洽商焚化爐代操業務。

另一子公司台鋼環保，也積極切入環保回收業務，鎖定包括氧化碴、還原碴合集塵灰回收處理，目前也與國外精鍊業者簽約，成為在台獨家供應商，協助收集集成灰，目前正在申請出口許可。

台鋼能源方面，則從太陽能售電業務切入，先為公司以及台鋼集團建置太陽能板，目前建置 1.9MW，預計到明年可達 20MW，孫正強表示，雖然售電業績貢獻不大，但獲利高，會是營運主要動能。

至於台鋼運輸，目前除了承接集團內部運輸需求，帶來穩定業績獲利外，近期缺櫃潮帶動下，也逐漸拓展集團外的客戶，也將貢獻營收以及獲利表現。