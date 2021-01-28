〈精剛轉骨〉去年終止連3虧 EPS 0.41元寫9年新高

台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛 (1584-TW) 今 (28) 日公告去年財報，在產品組合優化，加上業外處分土地獲利挹注，帶動每股純益來到 0.41 元，不僅終止連 3 年虧損，更寫下 9 年新高。

精剛第四季營收 1.87 億元，季減 9.5%、年減 13.1%；毛利率 9.2%、季減 4.6 個百分點、年增 7.6 個百分點；營益率 2.4%，季減 5 個百分點、較前年同期負轉正；稅後純益 0.06 億元，季減 75.9%、每股純益 0.08 元，較前年同期虧轉盈。

精剛去年營收 7.88 億元，年減 6.8%，毛利率 7.6%、年增 6.5 個百分點、營益率 0.5%，由負轉正，純益 0.33 億元，每股純益 0.41 元，轉虧為盈。

精剛表示，去年營收下滑，主要是新冠肺炎疫情雖衝擊歐洲地區的營收表現，但印度、新加坡等亞洲地區以及國內市場的營收明顯成長，抵銷部分歐洲市場衰退的影響。

雖然營收下滑，但精剛去年調整產品組合效果顯現、生產成本改善，也帶動本業獲利轉盈，加上業外認列處分土地獲利，帶動稅後純益大幅成長，終止連三年虧損。